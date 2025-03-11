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Утро в Туле
11 марта: ассиметричный смартфон и самое крепкое пиво в мире с 67,5 градусами

11 марта: ассиметричный смартфон и самое крепкое пиво в мире с 67,5 градусами

Доброе утро! Заряжаемся позитивом и читаем только самые хорошие новости. Поехали!

Облака и без дождей. Сегодня в Туле пасмурно, а воздух прогреется до +12 градусов днем.

Samsung вновь удивляет своих поклонников новым концептом — Asymmetric Flip. Эта модель представляет собой не просто очередной складной смартфон, а настоящую революцию в дизайне и функциональности.

Главной особенностью Samsung Asymmetric Flip является его ассиметричный механизм складывания. В отличие от традиционных складных устройств, где обе панели смыкаются симметрично, здесь они закрываются неравномерно. Это создает оригинальный и стильный вид, который выделяет устройство на фоне конкурентов.

Еще одной интересной особенностью является то, что экран устройства остается частично открытым даже в сложенном состоянии. Этот инновационный подход не только добавляет уникальности модели, но и открывает новые возможности для пользователей. Частично открытый экран может использоваться для уведомлений, быстрых сообщений или даже для мультимедийного контента, что может делать взаимодействие с устройством более удобным и интуитивным.

Сегодня слушаем и заряжаемся позитивом вместе с Ёлка - На воздушном шаре.

В России произошло знаковое событие в мире алкогольных напитков: местные производители выпустили самое крепкое пиво в мире, содержание алкоголя в котором достигает невероятных 67,5 градуса. 

На бутылке новинки имеется специальное предупреждение, призывающее потребителей не превышать дозу в 35 миллилитров. Это не случайно: столь высокая крепость делает этот напиток не просто пивом, а настоящим алкогольным испытанием. Производители подчеркивают, что данное пиво предназначено не для массового потребления, а скорее для дегустации и оценки его уникального вкуса.

Цена на бутылку этого экстраординарного напитка составляет 20 000 рублей, что делает его не только крепким, но и достаточно дорогим. Это создает дополнительный интерес к продукту: многие любители алкоголя готовы потратиться на возможность попробовать что-то действительно необычное.

Как и следовало ожидать, новинка вызвала бурные обсуждения в социальных сетях. Некоторые пользователи выражают восхищение перед смелостью производителей, другие же предупреждают о возможных последствиях употребления столь крепкого напитка.

В этой фотоподборке мы представляем вам мир игуан — уникальных и завораживающих существ, которые привлекают внимание своей красотой и необычным поведением. Эти ящерицы, обитающие в тропических лесах и на солнечных побережьях, поражают разнообразием своих форм и окрасов. 

Необычного настроения!

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