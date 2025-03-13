Как объединить два смежных земельных участков в один?

Рассказывают специалисты Росреестра.

При объединении смежных земельных участков образуется один и ему присваивается новый кадастровый номер, а исходные прекращают свое существование.

Для объединения двух земельных участков необходимо, чтобы:

объединяемые земельные участки были смежными — имели общую границу;

объединяемые земельные участки были поставлены на государственный кадастровый учет с уточненной площадью. Для уточнения границ и площади смежных земельных участков необходимо обратиться к кадастровому инженеру для подготовки межевого плана;

объединяемые земельные участки должны иметь один и тот же вид разрешенного использования и категорию;

образуемый земельный участок должен удовлетворять установленным Правилами землепользования и застройки предельным максимальным и минимальным размерам, сведения о которых можно уточнить в органе местного самоуправления или на сайте муниципального образования. Предельные (максимальные и минимальные) размеры земельных участков, на которые действие градостроительных регламентов не распространяется или в отношении которых градостроительные регламенты не устанавливаются, определяются в соответствии федеральными законами.

Главное условие таково: объединение земельных участков в один земельный участок допускается только при условии, если образуемый земельный участок будет находиться в границах одного муниципального образования (населенного пункта).

С заявлением о постановке на кадастровый учет и государственную регистрацию может обратиться как собственник, так и кадастровый инженер на основании заключенного договора подряда, заключенного с собственником земельного участка. Заявление о постановке на государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав можно подать через портал «Госуслуг», личный кабинет на сайте Росреестра или лично в МФЦ.