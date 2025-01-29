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АнимациЯ

АнимациЯ

14 марта в клубе MINI by Concert Hall брутальные парни из группы «АнимациЯ» отпразднуют юбилей. Как всегда разорвут энергией и драйвом каждый нерв каждого зрителя!

Крутейшие музыканты, мощнейшая музыка, интеллектуальные тексты, cуперхаризматичный солист - это главный рецепт всегда успешного, захватывающего, интересного и каждого концерта группы. А одинаковых концертов у группы «АнимациЯ» - не бывает.

Костя Кулясов – лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение.

 

Где и когда?
Тула
Тула , Тула
14 марта 2025, пятница
20:00
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