14 марта в клубе MINI by Concert Hall брутальные парни из группы «АнимациЯ» отпразднуют юбилей. Как всегда разорвут энергией и драйвом каждый нерв каждого зрителя!

Крутейшие музыканты, мощнейшая музыка, интеллектуальные тексты, cуперхаризматичный солист - это главный рецепт всегда успешного, захватывающего, интересного и каждого концерта группы. А одинаковых концертов у группы «АнимациЯ» - не бывает.

Костя Кулясов – лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение.