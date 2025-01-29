АнимациЯ
14 марта в клубе MINI by Concert Hall брутальные парни из группы «АнимациЯ» отпразднуют юбилей. Как всегда разорвут энергией и драйвом каждый нерв каждого зрителя!
Крутейшие музыканты, мощнейшая музыка, интеллектуальные тексты, cуперхаризматичный солист - это главный рецепт всегда успешного, захватывающего, интересного и каждого концерта группы. А одинаковых концертов у группы «АнимациЯ» - не бывает.
Костя Кулясов – лидер группы, и тот самый автор, у которого что ни песня, то крылатое выражение.
Где и когда?
Тула , Тула
14 марта 2025, пятница
20:00
8 - 26 марта
26 мая - 15 марта 2024
27 февраля - 19 марта
6 июля - 22 марта 2024
13 - 19 марта
22 февраля - 16 марта