История тульского кинотеатра «Олбани»: как всадник без головы заставил туляков ходить в кино

Фото Сергея Шмуня, Сергея Киреева и Евгении Бондаренко из архива Myslo.

6 марта 2000 года в Туле появился первый кинотеатр нового типа, оснащенный системой Dolby surround. Ходить в кино давно было немодно из-за видиков, и «Олбани» перевернул представление туляков о досуге.

«Гладиатор» и «Мумия» — любимцы тульских зрителей

Пятого марта 2000 года было еще по-весеннему слякотно и грязно, на проспекте Ленина в Туле можно было лицезреть необычную картину. Ошарашенные прохожие оглядывались и не верили своим глазам. По центральной магистрали областного центра вышагивал самый настоящий всадник без головы. Лошадь под уздцы вел одетый в средневековую одежду товарищ. Ничего подобного в Туле, конечно, еще не видели.

Оказалось, таким образом «Олбани» рекламировал новинку — фильм Тима Бёртона «Сонная лощина» с Джонни Деппом в главной роли, который собирались показывать начиная со следующего дня. Можно даже сказать, что это была российская премьера, — в Москве этот фильм ушел в прокат на час позже.

В роли всадника без головы и его сопровождающих выступили каскадеры дружины «Крепость». Мрачную атмосферу в стиле хоррор подкрепили и последующей премьерой, где в фойе зрителей встречали кладбищенские картинки. На открытии был легкий фуршет и выступление Найка Борзова. Так кинотеатр «Олбани» начал свой путь в большую жизнь, на долгие годы став неотъемлемой частью культурного досуга туляков.

Интересно, что на самом деле у «Олбани» две даты открытия — свою работу он начал не в марте, а 27 января. Однако, несмотря на все призывы и многочисленную рекламу в СМИ, посещался слабо. Тогда устроили перезагрузку, второе рождение. Акция со всадником без головы сработала — люди потянулись в кинотеатр.



Открытие «Олбани», 2000 г.

Конечно, предпочтение отдавалось массовому зрителю — все прокатные ленты надо ведь было отбивать, за них просили немалые деньги. Чтобы понять, чего тульский зритель хочет, проводили анкетирование. Некоторые, например, предлагали специально оборудовать места для поцелуев в задних рядах, однако настолько за потаканием пожеланий зрителей не пошли, но вот некоторые просьбы выполнили. Вернули, например, на экран «Матрицу», которая уже года полтора как каталась по стране. Копия, правда, пришла плохая, и ее перед демонстрацией пришлось собственноручно восстанавливать. Но зрители оценили.

Что касается других пожеланий, туляки просили побольше комедий и фильмов с трюками, во время которых особенно наглядно видны достоинства новой звуковой стереосистемы. Если этого не было, зрители уходили слегка разочарованными — ну и где обещанные звуковые эффекты? Обыкновенный звук уже устраивал далеко не всех. Люди хотели, чтобы было модно, ярко и необычно. Потому что простенько, но со вкусом уже было.

Хиты первого года — «Миссия невыполнима-2», «Гладиатор», «Девятые врата», «Мумия возвращается».

Не возбудили тульскую публику «Шанхайский полдень», «Ангелы Чарли» и «Вертикальный предел», хотя некоторые из этих фильмов в тульском прокате появились даже значительно раньше, чем в Москве. Также не было кассового успеха у «Патриота» и «Перл-Харбор».

Старались показывать и лучшие новинки отечественного кино. В «Олбани» шли «Сестры» с Сергеем Бодровым, «Антикиллер» с Гошей Куценко, неожиданно понравился тулякам и фильм «Романовы — венценосная семья», который уж точно к развлекательным не отнести.

Почему «Олбани»?

Резонный вопрос. Ведь можно было назваться, например, «Аляска», «Анталия», кинотеатр «Москва», в конце концов. Однако этому предшествовала история совсем не из мира кино.

В связи с кардинальными переменами в России, подробностями нашей жизни заинтересовались в самых разных странах, и в том числе, конечно, в Америке. В 1992 году был образован альянс «Олбани — Тула» в качестве организации с безналоговым статусом в соответствии с действующим законодательством штата Нью-Йорк.

Делегацию туляков за счет принимающей стороны пригласили приехать еще в том же 1992 году, и они это приглашение приняли. Гостей познакомили с местными достопримечательностями, а Олбани, между прочим, город с большой, по американским меркам, историей. Они пообедали в ресторане быстрого питания гамбургерами и картошкой фри.



Найк Борзов в «Олбани», 2000 г.

Сейчас, конечно, это вызовет ироническую улыбку, но по тем временам такой обед был событием. К тому же имел и чисто познавательные цели. Некоторые входившие в группу крупные руководители попросили показать им, как все устроено в подробностях. В России, и в Туле в частности, только учились жить в новых условиях. Поэтому кроме «Макдональдса», конечно же, осмотрели и изобилие товаров в местных универсамах.



«Олбани».

11 августа 1993 года в ходе ответного официального визита в Тулу состоялось подписание договора о сотрудничестве между городом оружейников и столицей американского штата Нью-Йорк Олбани. Позже города стали побратимами. Интересно, что на странице этого города в Википедии, несмотря на все сложности последнего времени, побратимство с Тулой по-прежнему значится. Также побратимы Олбани — канадский Квебек, Неймеген из Нидерландов, город с Багамских островов Нассау и итальянская Верона.

Тогда, в 1993 году, российская и американская стороны обязались поддерживать сотрудничество по всем направлениям, основные из которых — развитие промышленности, малого и среднего бизнеса, здравоохранения и народного образования. Гости из американской делегации посетили в Туле, само собой, Ясную Поляну, музеи города, побывали на вечерней службе в храме Благовещения. Также стороны договорились о создании проектов в области охраны здоровья и окружающей среды, развития бизнеса и туризма между представителями Тулы и Олбани.

На первых порах взаимный интерес поддерживался достаточно бойко. Стороны активно обменивались делегациями. Последняя, или, как теперь говорят, крайняя, приезжала в Тулу еще в 2020 году. Гостям из Америки рассказали о культурных мероприятиях, которые проходят у нас, а также о 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне и 500-летии Тульского кремля.

Неудивительно, что на фоне всей этой дружбы кинотеатр нового типа в Туле решили назвать в честь побратима — Олбани. Хотя из всего побратимства, пожалуй, только кинотеатр и остался в памяти.

Эпоха голливудских звезд

Самые громкие новинки своего времени проходили, конечно, в этом кинотеатре. «Властелин колец», все три части по очереди, — в «Олбани». Мировая премьера «Гарри Поттера» — конечно же, в «Олбани». «Шрек» — второй мультфильм после «Питера Пена», который был удостоен представления на Каннском кинофестивале, — само собой, в «Олбани». Дети, кстати, посещали кинотеатр с огромным удовольствием, даже более охотно, чем взрослые. И если сейчас молодежь в Туле любит ходить в кино, можно сказать, что это поколение было воспитано именно в те времена — в легендарном «Олбани».

Само собой, концертная площадка нового кинотеатра активно использовалась и для приема звездных гостей. В феврале 2001 года, например, через год после открытия кинотеатра, здесь побывали всеми любимые менты практически в полном составе: капитан Ларин, майор Соловец, Толян Дукалис и Слава Волков. Единственный, кого не было, это Казанова, который к тому времени уже ушел из проекта «Улицы разбитых фонарей». Интересно, что пригласил любимых артистов в Тулу один наш ныне несуществующий водочный завод, и встреча с артистами проходила под флагами с названиями его популярных брендов. Такая реклама в то время еще не возбранялась.

Соответственно, гостям вручили по водочным сувенирным наборам, которые они торжественно пообещали не распечатывать, а увезти домой в Питер. Тем более что настоящие профессионалы на работе не пьют.

Александр Невский, архивное фото Myslo.

В последние годы своей деятельности кинотеатр пережил целый голливудский бум. Тула тогда дружила не только с Олбани, но и с актером Александром Невским, и он приложил немало усилий для того, чтобы заинтересовать городом оружейников звезд Голливуда. По его рассказам, смассовать на визит в Тулу можно было даже самого Шварценеггера. Тот якобы согласился бы приехать в Тулу бесплатно, но попросит компенсировать стоимость керосина для его личного самолета, а это ни много ни мало 300 тысяч долларов. Кроме того, Александр Невский обещал привезти в Тулу людей, которых до этого мы видели только на кино- и телеэкранах, и сдержал слово.

В 2012 году в кинотеатре «Олбани» прошел первый международный кинофорум приключенческого кино ACTION HERO-2012, в котором приняли участие известные американские актеры. На сцену кинотеатра «Олбани» вышли актер и режиссер Эдриан Пол («Горец»), актриса и пятикратная чемпионка США по карате Синтия Ротрок («Леди Дракон»), актер и продюсер Роберт Мадрид («Основной подозреваемый»), актер Маттиас Хьюз («Ангел тьмы», «Кастет») и, конечно же, сам Невский.

Синтия Ротрок, кстати, до сих пор снимается — в 2024 году вышел фильм с ее участием «Затерянные в Рио Браво». Последние фильмы с Эдрианом Полом были сняты в 2019 году. У Маттиаса Хьюза в 2022 году вышел фильм «Нападение на Рио Браво», а в 2024-м — «Затерянные в Рио Браво».

Большинство из гостей в России в лучшем случае были во второй раз, а в Туле так уж точно в первый. Как подобает настоящим американским звездам, они лучезарно улыбались, с восторгом глядели на зрителей и благодарили судьбу, которая привела их из американского рая в страну «Рашн» и город «Тьюла».

В тот же день утром прошла пресс-конференция с участием звезд.

Гости все как один называли Тулу маленьким городком и умилялись, что здесь такая насыщенная жизнь.

А также говорили, что здесь непременно и в ближайшем будущем надо снимать кино. Пожелание, кстати, оказалось в руку — пусть не Голливуд, но российские кинематографы сейчас Тулу полюбили.

Американским артистам устроили экскурсию по кремлю, посещение музея оружия и, само собой, дегустацию тульского пряника. «Очень много еды», — под искрений восторг коллег признался потом Эдриан Пол. А между прочим, все встречи, завтраки, обеды и ужины проходили в КРК «Премьер». Умели тут хлебосольно встречать.



Найк Борзов, 2000 г.

Синтия Ротрок на пресс-конференции рассказала, что хочет купить магнитик с Тулой на холодильник и занята написанием книги о своей жизни, обещала непременно вставить в нее главу о посещении Тулы. В интернете, правда, найти упоминаний о ее творении не удалось. Может, просто быстро раскупили. Другим откровением знаменитой актрисы стало сообщение, что она снялась в совершенно нетипичной для себя роли — супруги Санта-Клауса. Это первый фильм с ее участием, в котором нет драк. «Как может жена Санта-Клауса ударить кого-то по голове?» — очаровательно улыбнулась пятикратная чемпионка США по карате.

Маттиас Хьюз сказал, что бывал уже не раз в Москве, но это такой же большой город, как, например, Лондон или Париж. И только приехав в Тулу, он понял, что такое русская душа. Дорога была настолько увлекательна, что невозможно оторвать глаз от пейзажей за окном.

Начался кинофорум фильмом «Искатели приключений» памяти Дэвида Кэррадайна и с участием Александра Невского, а завершился демонстрацией мультфильма «Ледниковый период-4».



«Олбани», архивное фото.

В следующем году в «Олбани» состоялся предпремьерный показ нового фильма Александра Невского «Черная роза», где он выступил и продюсером, и режиссером, и исполнителем главной роли — полицейского из Тулы.

Вместе с Невским представлять картину вновь приехал голливудский актер Маттиас Хьюз, который снялся в этом фильме, и чемпион мира по фитнесу Михаил Дьяконов.

Пожалуй, главным итогом того периода стала фраза Александра Невского, которую он сказал на встрече с туляками: «Мне говорили, что попасть в Голливуд, дружить с голливудскими звездами невозможно. Но вы видите, что это не так. Умейте не только верить, но и добиваться своей мечты».

Но эпоха «Олбани», к сожалению, заканчивалась. Когда он только начинал работу, в газетах, когда сообщалась афиша ближайшей недели, писалось: «Олбани» (ДК профсоюзов). Они шли в неизменной связке. Когда «профсоюзы», он же любимый в городе «Премьер», попал под снос, завершил свою историю и «Олбани».

Интересно, что закрылся он также в марте, ровно десять лет назад — в 2015 году.