«ЭстетикЗнание»: профессия на высшем уровне

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Сфера эстетики лица и тела как никогда актуальна в наше время. Обучиться одному из направлений, чтобы делать людей чуточку счастливее и красивее, иметь престижную профессию, – желание многих.

Юлия Звягина, основательница Академии красоты «ЭстетикЗнание» дает возможность основательно изучить теорию и получить практические навыки в этом сегменте.

— Юлия, расскажите, как решили основать Академию красоты «ЭстетикЗнание»?

— По первому образованию я учитель, а в бьюти-индустрии уже 13 лет. Начинала как массажист, чуть позже получила профессию косметолога. Я очень много обучалась различным техникам массажа в Москве и Питере и до сих пор обучаюсь в Пекинском институте традиционной китайской медицины. В какой-то момент я поняла, что мне хочется передавать свои навыки, показывать людям интересные технологии.

В 2022 году я стала детально изучать программы подготовки и писать свою собственную. В 2023 году мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности, пройдя все этапы лицензирования. И теперь имеем право готовить специалистов по профессиям косметолог-эстетист, массажист-эстетист с присвоением 4-го разряда, а также повышать квалификацию уже работающих специалистов.

— Благодаря вашим курсам специалисты получают хорошую базу, повышают квалификацию. Какие на данный момент представлены направления?

— На данный момент у нас более 22 курсов. Мы выделяем 4 основных направления.

1. Подготовка специалистов. Сюда входит обучение профессиям косметолог-эстетист, массажист-эстетист с присвоением 4-го разряда.

2. Повышение квалификации двух видов с большим количеством курсов: работа с лицом и по телу.

Сюда входят такие обучения:

• 6 видов массажа;

• основы пилинга;

• аппаратная мезотерапия;

• чистка лица;

• классические, спортивные, тантицеллюлитные, лимфодренажные техники по телу;

• обертывания трех видов;

• оздоравливающий массаж, банками, медовый.

3. Аппаратная косметология. Работа с лицом и телом, лазерная эпиляция.

4. Экзотические направления, например, курс по акупрессурному фейслифтингу — уникальной китайской методике омоложения лица, которой 5 тыс лет. Со следующего года хотим ввести аурикулотерапию — воздействие на ухо с целью похудения или снятие стресса, бессоницы, снятия болевых синдромов. Помимо китайских технологий у нас представлены холистический, психосоматический, танато-массаж.

— Какие бы вы выделили преимущества «ЭстетикЗнание»?

— Мы даем сильное базовое обучение и знания. У нас 80% практики, 20% теории, обязательное изучение анатомии, физиологии, психологии работы с клиентом, основ бизнес-процессов. Мы учим читать химические составы.

Хотим ввести курс по кремоварению, где наш технолог будет обучать косметологов не только читать элементы в составе средств, но еще и создавать свою собственную косметику.

Помимо обучающих, у нас есть несколько других программ:

Поддерживающая. Выпускник академии может в любой момент задать вопрос и получить рекомендации от нашей команды.

Партнерская. Наш партнер — «Мой Бизнес 71», и в 2024 году мы подписали гос-контракт, по которому мы бесплатно обучили 13 человек профессиям массажист-эстетист и косметолог-эстетист.

Работа со студентами. Мы выезжаем с лекциями, семинарами для студентов педагогического университета, факультета физической культуры, которые обучаются по направлениям адаптивной физической культуры.

— Какие ставите планы на дальнейшую работу?

— В планах — расширение центра, предлагаемых курсов. Хотим сделать единое большое пространство. Будем привозить в наш город больше интересных специалистов и дарить возможность всем желающим проходить уникальные обучения.

Кстати, сейчас можно пройти любое первое обучение со скидкой 10%*.

+7 (953) 436-01-37

ул. Металлургов, д. 106

estetikznanie.ru

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*Акция проводится с 14.03.2025 по 30.04.2025.

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