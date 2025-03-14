«ЭстетикЗнание»: профессия на высшем уровне

Юлия Звягина, основательница Академии красоты «ЭстетикЗнание» дает возможность основательно изучить теорию и получить практические навыки в этом сегменте.
— Юлия, расскажите, как решили основать Академию красоты «ЭстетикЗнание»?
— По первому образованию я учитель, а в бьюти-индустрии уже 13 лет. Начинала как массажист, чуть позже получила профессию косметолога. Я очень много обучалась различным техникам массажа в Москве и Питере и до сих пор обучаюсь в Пекинском институте традиционной китайской медицины. В какой-то момент я поняла, что мне хочется передавать свои навыки, показывать людям интересные технологии.
В 2022 году я стала детально изучать программы подготовки и писать свою собственную. В 2023 году мы получили лицензию на осуществление образовательной деятельности, пройдя все этапы лицензирования. И теперь имеем право готовить специалистов по профессиям косметолог-эстетист, массажист-эстетист с присвоением 4-го разряда, а также повышать квалификацию уже работающих специалистов.
— Благодаря вашим курсам специалисты получают хорошую базу, повышают квалификацию. Какие на данный момент представлены направления?
— На данный момент у нас более 22 курсов. Мы выделяем 4 основных направления.
1. Подготовка специалистов. Сюда входит обучение профессиям косметолог-эстетист, массажист-эстетист с присвоением 4-го разряда.
2. Повышение квалификации двух видов с большим количеством курсов: работа с лицом и по телу.
Сюда входят такие обучения:
• 6 видов массажа;
• основы пилинга;
• аппаратная мезотерапия;
• чистка лица;
• классические, спортивные, тантицеллюлитные, лимфодренажные техники по телу;
• обертывания трех видов;
• оздоравливающий массаж, банками, медовый.
3. Аппаратная косметология. Работа с лицом и телом, лазерная эпиляция.
4. Экзотические направления, например, курс по акупрессурному фейслифтингу — уникальной китайской методике омоложения лица, которой 5 тыс лет. Со следующего года хотим ввести аурикулотерапию — воздействие на ухо с целью похудения или снятие стресса, бессоницы, снятия болевых синдромов. Помимо китайских технологий у нас представлены холистический, психосоматический, танато-массаж.
— Какие бы вы выделили преимущества «ЭстетикЗнание»?
— Мы даем сильное базовое обучение и знания. У нас 80% практики, 20% теории, обязательное изучение анатомии, физиологии, психологии работы с клиентом, основ бизнес-процессов. Мы учим читать химические составы.
Хотим ввести курс по кремоварению, где наш технолог будет обучать косметологов не только читать элементы в составе средств, но еще и создавать свою собственную косметику.
Помимо обучающих, у нас есть несколько других программ:
Поддерживающая. Выпускник академии может в любой момент задать вопрос и получить рекомендации от нашей команды.
Партнерская. Наш партнер — «Мой Бизнес 71», и в 2024 году мы подписали гос-контракт, по которому мы бесплатно обучили 13 человек профессиям массажист-эстетист и косметолог-эстетист.
Работа со студентами. Мы выезжаем с лекциями, семинарами для студентов педагогического университета, факультета физической культуры, которые обучаются по направлениям адаптивной физической культуры.
— Какие ставите планы на дальнейшую работу?
— В планах — расширение центра, предлагаемых курсов. Хотим сделать единое большое пространство. Будем привозить в наш город больше интересных специалистов и дарить возможность всем желающим проходить уникальные обучения.
Кстати, сейчас можно пройти любое первое обучение со скидкой 10%*.
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ул. Металлургов, д. 106