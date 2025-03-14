Мы вместе Крым
15 марта на Казанской набережной пройдет спортивный марафон «Мы вместе Крым».
Мероприятие приурочено к 11-й годовщине знакового исторического события: по итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации.
Туляков и гостей города ждут хоккей с метлами, ладейный бой, роспись пряников, детские интерактивы, массовая зарядка, аквагрим, полевая кухня и концерт.
Событием дня станет легкоатлетический забег. Взрослые участники преодолеют дистанции 2,5 и 5 км, дети – 300 и 600 м.
Участие в марафоне бесплатное. Начало регистрации – в 10.45.
Где и когда?
Тула , Тула
15 марта 2025, суббота
11:00
22 февраля - 16 марта
6 июля - 22 марта 2024
13 - 19 марта
26 мая - 15 марта 2024
19 августа - 22 марта 2023
8 - 26 марта