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Мы вместе Крым

Мы вместе Крым

15 марта на Казанской набережной пройдет спортивный марафон «Мы вместе Крым».

Мероприятие приурочено к 11-й годовщине знакового исторического события: по итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

Туляков и гостей города ждут хоккей с метлами, ладейный бой, роспись пряников, детские интерактивы, массовая зарядка, аквагрим, полевая кухня и концерт.

Событием дня станет легкоатлетический забег. Взрослые участники преодолеют дистанции 2,5 и 5 км, дети – 300 и 600 м.

Участие в марафоне бесплатное. Начало регистрации – в 10.45.

Где и когда?
Казанская набережная
15 марта 2025, суббота
11:00
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