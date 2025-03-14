15 марта на Казанской набережной пройдет спортивный марафон «Мы вместе Крым».

Мероприятие приурочено к 11-й годовщине знакового исторического события: по итогам референдума Крым и Севастополь вошли в состав Российской Федерации.

Туляков и гостей города ждут хоккей с метлами, ладейный бой, роспись пряников, детские интерактивы, массовая зарядка, аквагрим, полевая кухня и концерт.

Событием дня станет легкоатлетический забег. Взрослые участники преодолеют дистанции 2,5 и 5 км, дети – 300 и 600 м.

Участие в марафоне бесплатное. Начало регистрации – в 10.45.