Премьера: 27.02.2025

Режиссер: Осгуд Перкинс

Актеры: Тео Джеймс, Осгуд Перкинс, Элайджа Вуд, Татьяна Маслани, Лора Меннелл, Сара Леви, Роэн Кэмпбелл, Кристиан Конвери, Корин Кларк, Колин О'Брайен

Жанр: Комедия, Ужасы

Продолжительноcть: 95 минут

Возрастные ограничения: 18+

Представьте себе артефакт, с помощью которого можно убить любого человека! Притом совершенно «случайным» образом. Сколько проблем можно решить с помощью такого загадочного предмета, помещенного в игрушечную обезьянку! Особенно если у ее обладателя проблем больше, чем моральных границ. Но что делать, если такое оружие направлено в вашу сторону?