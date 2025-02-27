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Обезьяна

Обезьяна

Премьера:
27.02.2025
 
Режиссер:
Осгуд Перкинс
  
Актеры:
Тео Джеймс, Осгуд Перкинс, Элайджа Вуд, Татьяна Маслани, Лора Меннелл, Сара Леви, Роэн Кэмпбелл, Кристиан Конвери, Корин Кларк, Колин О'Брайен
  
Жанр:
Комедия, Ужасы
  
Продолжительноcть:
95 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Представьте себе артефакт, с помощью которого можно убить любого человека! Притом совершенно «случайным» образом. Сколько проблем можно решить с помощью такого загадочного предмета, помещенного в игрушечную обезьянку! Особенно если у ее обладателя проблем больше, чем моральных границ. Но что делать, если такое оружие направлено в вашу сторону?

Сегодня
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
20:45
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:30
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:15
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
13:50
Иллизиум (Новомосковск)
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:20
Алмаз Синема
21:20
Иллизиум (Новомосковск)
21:30
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:15
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 марта, суббота
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:15
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:15
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 марта, воскресенье
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:50
Люксор Тула
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Люксор Тула
21:15
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Стар
21:50
Синема Стар
22:00
Люксор Тула
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:15
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 марта, понедельник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Стар
21:50
Синема Стар
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:15
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
4 марта, вторник
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Стар
21:50
Синема Стар
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:15
Алмаз Синема
23:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
5 марта, среда
10:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Стар
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:15
Алмаз Синема
21:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:30
Синема Стар
21:50
Синема Стар
23:10
Кинотеатр 3D (Одоев)
23:15
Алмаз Синема
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Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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20 - 28 февраля
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