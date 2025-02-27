Обезьяна
Премьера:
27.02.2025
Режиссер:
Осгуд Перкинс
Актеры:
Тео Джеймс, Осгуд Перкинс, Элайджа Вуд, Татьяна Маслани, Лора Меннелл, Сара Леви, Роэн Кэмпбелл, Кристиан Конвери, Корин Кларк, Колин О'Брайен
Жанр:
Комедия, Ужасы
Продолжительноcть:
95 минут
Возрастные ограничения:
18+
Представьте себе артефакт, с помощью которого можно убить любого человека! Притом совершенно «случайным» образом. Сколько проблем можно решить с помощью такого загадочного предмета, помещенного в игрушечную обезьянку! Особенно если у ее обладателя проблем больше, чем моральных границ. Но что делать, если такое оружие направлено в вашу сторону?
Сегодня
Завтра
1 марта, суббота
2 марта, воскресенье
3 марта, понедельник
4 марта, вторник
5 марта, среда
Сегодня
|Алмаз Синема
|
20:45
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:50
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Люксор Тула
|
12:50
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
23:30
|Синема Стар
|
15:50
21:30
Завтра
|Алмаз Синема
|
21:20
23:15
|Иллизиум (Новомосковск)
|
13:50
21:20
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Люксор Тула
|
12:50
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
23:30
|Синема Стар
|
15:50
21:30
1 марта, суббота
|Алмаз Синема
|
21:15
23:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Люксор Тула
|
12:50
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
23:30
|Синема Стар
|
15:50
21:30
2 марта, воскресенье
|Алмаз Синема
|
21:15
23:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Люксор Тула
|
12:50
20:00
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
23:30
|Синема Стар
|
15:50
21:30
21:50
3 марта, понедельник
|Алмаз Синема
|
21:15
23:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
23:30
|Синема Стар
|
15:50
21:30
21:50
4 марта, вторник
|Алмаз Синема
|
21:15
23:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
23:30
|Синема Стар
|
15:50
21:30
21:50
5 марта, среда
|Алмаз Синема
|
21:15
23:15
|Кинотеатр 3D (Одоев)
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
12:40
14:50
17:00
19:10
21:20
23:30
|Синема Стар
|
15:50
21:30
21:50
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