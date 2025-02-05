The Hatters
15 марта в манеже «Арсенала» выступят The Hatters.
Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.
Группа собирает крупнейшие концертные площадки страны, их песни набирают миллионные прослушивания, а дискография насчитывает 7 успешных альбомов.
Стоимость: от 2900 руб.
Где и когда?
Тула , Ленина пр-т, д.87
15 марта 2025, суббота
20:00
22 февраля - 16 марта
6 июля - 22 марта 2024
13 - 19 марта
26 мая - 15 марта 2024
19 августа - 22 марта 2023
8 - 26 марта