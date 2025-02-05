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The Hatters

The Hatters

15 марта в манеже «Арсенала» выступят The Hatters.

Их смело можно назвать феноменом современной рок-музыки. Всего лишь за шесть лет своего существования коллектив выпустил четыре студийных альбома, выступил в качестве хэдлайнера на всех крупнейших фестивалях страны и успешно гастролирует от Калининграда до Владивостока.

Группа собирает крупнейшие концертные площадки страны, их песни набирают миллионные прослушивания, а дискография насчитывает 7 успешных альбомов.

Стоимость: от 2900 руб.

Где и когда?
Арсенал, Манеж
Тула , Ленина пр-т, д.87
15 марта 2025, суббота
20:00
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