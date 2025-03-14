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  5. 14 марта: крик за пиво и мониторы с функцией очистки воздуха - Блог «Утро в Туле» - MySlo.ru
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Утро в Туле
14 марта: крик за пиво и мониторы с функцией очистки воздуха

14 марта: крик за пиво и мониторы с функцией очистки воздуха

 Доброе утро! Вот она, долгожданная пятница, готовимся хорошенько отдохнуть, готовим планы на выходные и не забываем читать только хорошие новости. Поехали!

О погоде на выходные. Сегодня в Туле облачная погода и до +15 градусов. В субботу и воскресенье сохранится аналогичная погода, но сильно похолодает до +2 градусов.

В городе Квебек, Канада, пивная культура достигла нового уровня с установкой инновационного автомата, который выдает пиво за громкий крик. Этот необычный проект реализован пивоварней Farnham Ale  Lager и уже успел привлечь внимание как местных жителей, так и туристов.

Автомат, который был представлен на недавнем пивном фестивале, оснащен специальным датчиком, способным измерять уровень звука. Посетители смогли подойти к автомату и, издав мощный крик, получить в награду стакан освежающего пива. Чем громче крик, тем более крепкий напиток можно получить — что добавило элемент игры и веселья в процессе.

Такой автомат уже стал хитом на фестивалях, и многие ждут его появления в других городах Канады. Уникальная концепция привлекает внимание и создает незабываемые моменты для всех участников. В ближайшее время Farnham Ale  Lager планирует расширить свою сеть автоматов и предложить новые интересные форматы взаимодействия с потребителями.

Сегодня просыпаемся вместе с Michael Jackson - Beat It.

Компания ASUS вновь удивляет пользователей, выпуская на рынок уникальные мониторы, которые не только обеспечивают высокое качество изображения, но и заботятся о здоровье своих владельцев. Новая линейка устройств оснащена встроенным очистителем воздуха, который способен удалять до 90% частиц пыли и аллергенов всего за три часа. 

Мониторы ASUS предлагают IPS-матрицу с частотой обновления 100 Гц и яркостью 250 нит, что гарантирует яркие и четкие изображения. Благодаря этому пользователи могут наслаждаться не только комфортом работы, но и улучшением общего состояния воздуха в помещении. 

Цены на новые модели начинаются от 129 долларов, что делает их доступными для широкой аудитории. В зависимости от размера экрана, стоимость может варьироваться, но каждый покупатель получает уникальное сочетание функциональности и заботы о здоровье.

Заряжаемся позитивом с помощью ярких и красивых цветов.

Приятного настроения!

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