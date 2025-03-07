7 марта: музыка как стимулятор и креативный подход для ремонта дороги

Доброе утро! Незаметно пролетела рабочая неделя и подкралась пятница! Хорошенько отдохнем и не забудем поздравить завтра прекрасный пол с международным женским днем. Поехали!

О погоде на выходные. С пятницы по воскресенье в Туле ожидается тёплая и солнечная погода. Сегодня в городе по-весеннему тепло, температура воздуха может достигать +10 градусов. На выходных ожидается примерно такая же температура.

Недавние исследования, проведенные учеными из США, показали, что ритмичная музыка может значительно повысить активность мозга и улучшить выполнение сложных когнитивных задач. В эксперименте приняли участие 280 добровольцев, которых разделили на четыре группы. Каждая группа слушала разные музыкальные композиции во время выполнения тестов.

Участники эксперимента слушали либо популярные поп- и рок-хиты, либо типичный офисный шум, либо успокаивающие мелодии из Spotify, либо инструментальные треки с ярко выраженным ритмом, специально подобранные для работы. Результаты показали, что именно ритмичные композиции способствовали более быстрому и эффективному выполнению задач.

Исследователи отмечают, что музыка с ярким ритмом может активировать определенные участки мозга, отвечающие за концентрацию и внимание. Это открытие имеет важные практические приложения: использование ритмичной музыки в образовательных учреждениях или на рабочих местах может помочь людям справляться с умственными нагрузками более эффективно.

Таким образом, простое включение веселых треков может стать ключом к повышению продуктивности и улучшению когнитивных функций. В свете этих данных можно смело рекомендовать использование музыки как инструмента для оптимизации умственной деятельности в различных сферах жизни.

Встречаем пятницу вместе с Avril Lavigne - Bite Me.

В небольшом английском селении произошел необычный случай, который стал ярким примером того, как креативность может решить общественные проблемы. Джеймс Коксалл, местный житель, восемь месяцев терпел неудобства от выбоин на дороге, ведущей к его деревне. Когда терпение иссякло, он решил обратиться к искусству, чтобы привлечь внимание к своей проблеме.

Коксалл создал уникальную инсталляцию, разместив пару деревянных ног с пятками вверх в одной из ям. Этот неожиданный арт-объект не только вызвал улыбки у соседей, но и стал настоящим символом борьбы с запущенными дорогами. Вскоре его творение привлекло внимание местных властей и дорожных служб.

Всего через четыре дня после установки инсталляции ремонтники прибыли и заделали яму. Таким образом, креативный подход Джеймса не только развеселил жителей деревни, но и привел к реальным изменениям.

Прошлые выходные в Лондоне стали настоящим праздником для любителей искусства и моды! На крышах зданий города появились гигантские мультяшные персонажи, ставшие ярким акцентом презентации новой коллаборации Nike и британо-нигерийского арт-художника Slawn — кроссовок Air Max 90.

Необычного настроения!