Хобби из прошлого: туляк разводит голубей уже 70 лет

Фото Алексея Пирязева.

Еще много голубятен сохранилось в отдаленных районах Тулы. Но чтобы в самом центре, на Советской?.. А она есть! Myslo побывал в гостях у голубевода Вячеслава Жданова.

Вячеславу Николаевичу Жданову 80 лет. Всю жизнь он проработал водителем: вдоль и поперек изъездил Тульскую и соседнюю области, сменил не одну марку машин. Последние 20 лет Вячеслав отдыхает на пенсии и занимается любимым делом — ухаживает за голубями.

— С голубями я с детства, — вспоминает мужчина. — Отец держал птиц на ул. Курковой, где жил с матерью. Но этого я не помню — маленький был. Самостоятельно я занялся их разведением после переезда в Глушанки — моей семье дали квартиру в том районе. Тогда же завел своих голубей, но уже без отца: он погиб, когда мне было девять лет.

Молодежь ко мне подходит и говорит: «А что вам это дает? Они — голуби — дорого стоят или что?» А я говорю:

«Да это же просто увлечение».

Кто-то держит канареек, попугаев, кто-то — собак. А мне вот голуби нравятся!

Сейчас Вячеслав живет в центре города — на Советской. Во дворе его дома приютилась небольшая постройка: без окошек, с импровизированной «верандой» на крыше и очаровательными рисунками на фасаде. Эту голубятню Вячеслав построил своими руками.

На первом этаже — комната с насестом, Вячеслав ласково называет ее «домиком». Здесь голуби гнездятся, высиживают потомство и отдыхают.

— У каждой пары свое гнездышко, — объясняет Вячеслав. — Сначала голубь «набивает» голубку, после чего она сносит два яйца, не больше. Сидит на них от 18 до 21 дня. Через две недели всё по-новому.

Гнезда мы ставим, когда теплеет, чтобы яйца не замерзали. За лето у голубей вылупляется три-четыре выводка.

В конце августа, когда у голубей начинается линька, я гнезда убираю.

На втором этаже голубятни — «светляк». Тут птицы пьют, едят и готовятся к полетам.

— Здесь я особо не чищу, — говорит Вячеслав, — потому что настил железный, а голубям на твердом клевать нельзя — они типун набивают (типун — болезненное твёрдое образование на кончике языка птицы. — Прим. авт.).

Кормлю я их пшеном два раза в день — утром и вечером.

Хлеб голубям категорически нельзя давать. Они от этого болеют.

Самое важное — держать птицу сытой, особенно зимой. Голуби свободно выдерживают до -30 ℃. Главное, чтобы они на железе не сидели — могут лапки отморозить.

Как-то я принес с базара голубя, который сидел на металлической перекладине, — один пальчик у него сначала почернел, а потом и вовсе отпал... Поэтому в моем вольере все жердочки деревянные.

После «завтрака» птицу «пугают» или «гоняют» — то есть заставляют взлетать. Покружив над родным двором минут 15, голуби возвращаются в домик.

— Есть жильцы, которые жалуются: мол, грязь развожу, — делится Вячеслав. — Но таких единицы. Сарайчик свой я держу в чистоте — ни рядом, ни вокруг не нагажено. Не то что собачники с их «подснежниками»…

Сейчас у Вячеслава Николаевича живет 12 пар голубей — по одной птиц не считают. Когда-то мужчина разводил породистых турманов, почтовых, китайских чаек. Теперь его голубятня — приют для «городских жителей» и потомков былой пернатой знати.

— После 1986 года (тогда случилась авария на Чернобыльской АЭС. — Прим. авт.) птица сильно болеет — заражена атмосфера, — сетует Вячеслав. — Вы посмотрите — воробьев-то нету, а ведь у нас их тьма была! И моих голубей с каждым годом становится все меньше…

В позапрошлом году у меня под 40 пар было. Кого подарил, кого отпустил…

Возраст уже не тот, здоровье подводит, — продолжает голубевод. — Тяжело в охотку с ними стоять. Сейчас я продажей не занимаюсь.

А раньше носил голубей на базар. Один породистый уходил за 2000 рублей. Бывают и такие, которые $2000 стоят, например почтовые «немцы».

Чтобы отличить своих голубей от «залетных», заводчики надевают птицам на лапки цветные кольца. У Вячеслава пернатые ходят с красными «браслетиками».

— Теперь я уже не надеваю колец: своих узнаю, — объясняет мужчина. — Только белых могу спутать, вот их помечаю.

В советские времена голубеводство было популярным увлечением. В Туле только на картах отмечено более 80 голубятен — большая их часть давно «беспризорничает».

— Теперь этим уже никто и не занимается, — подытожил Вячеслав. — Остались мы, старички, и изредка те, кто помоложе — лет от 50. Молодежь голубями не заинтересована. Лет через 10, наверное, все исчезнет… Никто сейчас голубей не «гоняет» — держат их, как кур.

А ведь птица есть птица — ей полет нужен…

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

Существует множество классификаций пород голубей. Самая распространенная делит многообразие видов на три части:

спортивные (почтовые) — их разводят для участия в спортивных соревнованиях (скандеруны, антверпенские голуби);

декоративные — ценятся из-за причудливой формы тела и перьев, используются на мероприятиях и фотосессиях (якобин, богемская космоногая волшебная ласточка);

мясные — молодые голуби, выращенные на убой, называются сквобами (кинг, штрассер).

Родиной первой регулярной голубиной почты считается Новая Зеландия. По сей день там проводится фестиваль Stamp Week («Неделя почтовой марки») — филателисты и голубеводы отправляют письма голубиной почтой, франкируя послания эксклюзивными марками.

В 2019 году голубь по кличке Армандо стал самым дорогим представителем семейства за всю историю. Как пишет The Guardian, птицу приобрели за 1 250 000 евро (более 91 млн рублей по тогдашнему курсу). Такая стоимость появилась неспроста: в 2018 году Армандо удостоился звания лучшего голубя Европы.