6 лучших комментариев: 28 февраля - 7 марта

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Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.
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«Подъедают у клиентов»: туляк поделился неприятным видео из сервиса доставки продуктов
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Перестановки в правительстве: в Тульской области появится новое министерство
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Топ-100: опубликован рейтинг женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области в 2024 году
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Туляк избил незнакомца и бросил на него два мешка с гипсовой штукатуркой
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В России увеличат штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах
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«Название не достанется никому!»: SHAMAN ответил на отказ Роспатента в регистрации бренда «Я русский»
Лучший комментатор недели - ...