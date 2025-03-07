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  5. 6 лучших комментариев: 28 февраля - 7 марта - Блог «Лучшие комментарии» - MySlo.ru
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Лучшие комментарии
6 лучших комментариев: 28 февраля - 7 марта

6 лучших комментариев: 28 февраля - 7 марта

Мы продолжаем внимательно читать каждый комментарий на Myslo и по-прежнему уверены: «Наши читатели самые находчивые, остроумные, справедливые, местами дерзкие, местами злые, но всё равно самые лучшие!»

Итак, подборка самых едких, метких, а иногда и просто смешных комментариев наших пользователей.

- 1 -

«Подъедают у клиентов»: туляк поделился неприятным видео из сервиса доставки продуктов

- 2 -

Перестановки в правительстве: в Тульской области появится новое министерство

- 3 -

Топ-100: опубликован рейтинг женщин, внёсших наибольший вклад в социокультурное развитие Тульской области в 2024 году

- 4 -

Туляк избил незнакомца и бросил на него два мешка с гипсовой штукатуркой

- 5 -

В России увеличат штрафы за грязь и антисанитарию в квартирах

- 6 -

«Название не достанется никому!»: SHAMAN ответил на отказ Роспатента в регистрации бренда «Я русский»

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вчера, в 16:41 0

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6 лучших комментариев: 21 - 28 февраля
6 лучших комментариев: 21 - 28 февраля
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