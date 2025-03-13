13 марта: Китаянка клонировала своего умершего пса и минивэн с функцией полета

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Хмуро. Сегодня в Туле облачно с прояснениями, а воздух в городе прогреется до +15 градусов.

В мире, где наука и технологии стремительно развиваются, история одной китаянки из Шанхая привлекла внимание общественности и вызвала бурные обсуждения. Женщина решила клонировать своего любимого добермана по имени Джокер, который ушел из жизни. Процедура обошлась ей в ¥160 тысяч (примерно 1.9 миллиона рублей), но результат оказался поразительным: новый щенок стал не только внешне похожим на своего предшественника, но и унаследовал его характерные черты.

Маленький Джокер, как его назвали, повторяет привычки своего клонированного «родителя». Он любит воровать носки, а также проявляет ту же преданность и ласковость, которые были присущи оригинальному псу. Более того, щенок даже носит с собой поводок старого Джокера, что вызывает у хозяйки ностальгические воспоминания о совместных прогулках.

Однако не все разделяют радость женщины. Многие комментаторы в социальных сетях выразили недовольство и осудили ее решение, считая клонирование неэтичным. Они утверждают, что это противоречит естественному порядку вещей и ставит под сомнение истинную ценность жизни и любви между человеком и животным.

Тем не менее, хозяйка нового Джокера не обращает внимания на критику и наслаждается каждым моментом, проведенным с новым-старым псом.

Сегодня слушаем НЮША - Выбирать чудо

На недавней выставке в Китае была презентована уникальная разработка — наземный авианосец XPeng, который сочетает в себе функции минивэна и летательного аппарата. Этот 5-метровое транспортное средство не только предлагает комфортное перемещение по дорогам, но и открывает новые горизонты, позволяя взлетать в воздух.

Согласно информации от разработчиков, XPeng был создан с акцентом на многофункциональность и удобство. Он оснащен современными технологиями, которые обеспечивают безопасный и плавный полет. Минивэн способен преодолевать расстояния по земле, а установка, идущая с ним в комплекте в виде большого дрона, позволяет взлететь.

Стоимость такого уникального средства передвижения составляет 27 миллионов рублей, что, безусловно, делает его доступным не для каждого. Однако, учитывая его инновационные возможности и потенциал изменить представление о транспорте, многие эксперты считают, что это лишь начало новой эры в автомобильной и авиационной промышленности.

Джозеф Збуквич — австралийский художник, известный своими изысканными акварелями, которые погружают зрителя в мир живописной природы и атмосферных пейзажей. В его работах мастерски переданы тонкие нюансы света и цвета, что создает ощущение глубины и объема.

Прекрасного настроения!