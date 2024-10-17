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Анора

Анора

Премьера:
17.10.2024
 
Режиссер:
Шон Бейкер
  
Актеры:
Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Айви Волк, Карен Карагулян, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Алена Гуревич
  
Жанр:
Мелодрама, Трагикомедия
  
Продолжительноcть:
139 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 
Рейтинг:
7.10
 
 

Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.

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Точка опоры
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