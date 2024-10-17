Премьера: 17.10.2024

Режиссер: Шон Бейкер

Актеры: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юрий Борисов, Айви Волк, Карен Карагулян, Дарья Екамасова, Линдси Нормингтон, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков, Алена Гуревич

Жанр: Мелодрама, Трагикомедия

Продолжительноcть: 139 минут

Возрастные ограничения: 18+

Рейтинг: 7.10

Молодая стриптизерша из Бруклина внезапно выходит замуж за сына русского олигарха. Узнав об этом, родители парня тотчас вылетают из Москвы в Нью-Йорк. Они готовы на все, лишь бы расстроить брак.