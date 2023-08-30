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Праздники

Праздники

Премьера:
07.09.2023
 
Режиссер:
Борис Дергачев
  
Актеры:
Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Сергей Канаев, Инга Оболдина, Денис Парамонов, Марина Семяновская
  
Жанр:
Комедия
  
Продолжительноcть:
80 минут
  

В жизни Натальи Пыжовой все отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда все семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают ее только крепче.

Сегодня
10:00
Алмаз Синема
10:00
Иллизиум (Новомосковск)
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Алмаз Синема
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
16:55
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Стар
20:55
Алмаз Синема
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:10
Синема Стар
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:00
Алмаз Синема
10:00
Иллизиум (Новомосковск)
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Алмаз Синема
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:45
Иллизиум (Новомосковск)
14:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Иллизиум (Новомосковск)
16:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
17:55
Иллизиум (Новомосковск)
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:45
Иллизиум (Новомосковск)
19:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Стар
20:55
Алмаз Синема
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Алмаз Синема
00:55
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
10:00
Алмаз Синема
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Алмаз Синема
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Стар
20:55
Алмаз Синема
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Алмаз Синема
12 сентября, вторник
10:00
Алмаз Синема
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Алмаз Синема
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Стар
20:55
Алмаз Синема
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Алмаз Синема
13 сентября, среда
10:00
Алмаз Синема
11:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Алмаз Синема
13:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:20
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:55
Алмаз Синема
17:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:00
Синема Стар
19:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:50
Синема Стар
20:55
Алмаз Синема
21:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
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14 сентября, четверг
00:10
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13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Голда. Судный день
7 - 10 сентября
Иллизиум (Новомосковск)
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
19 августа - 13 сентября
Алмаз Синема
Вызов
20 апреля - 13 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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