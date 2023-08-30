Праздники
Премьера:
07.09.2023
Режиссер:
Борис Дергачев
Актеры:
Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Сергей Канаев, Инга Оболдина, Денис Парамонов, Марина Семяновская
Жанр:
Комедия
Продолжительноcть:
80 минут
В жизни Натальи Пыжовой все отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда все семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают ее только крепче.
Сегодня
Завтра
11 сентября, понедельник
12 сентября, вторник
13 сентября, среда
14 сентября, четверг
|
00:10
|Алмаз Синема
Сегодня
|Алмаз Синема
|
10:00
13:15
16:55
20:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:50
17:55
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30
13:25
14:05
15:20
17:15
19:10
20:00
21:05
23:00
00:55
|Синема Стар
|
19:00
20:50
22:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
10:00
13:15
16:55
20:55
00:10
|Иллизиум (Новомосковск)
|
10:00
13:45
15:50
17:55
19:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:30
13:25
14:05
15:20
16:00
17:15
17:55
19:10
19:50
21:05
21:45
23:00
23:40
00:55
|Синема Стар
|
19:00
20:50
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
10:00
13:15
16:55
20:55
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30
13:25
15:20
17:15
19:10
20:00
21:05
23:00
|Синема Стар
|
19:00
20:50
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
10:00
13:15
16:55
20:55
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30
13:25
15:20
17:15
19:10
20:00
21:05
23:00
|Синема Стар
|
19:00
20:50
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
10:00
13:15
16:55
20:55
00:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:30
13:25
15:20
17:15
19:10
20:00
21:05
23:00
|Синема Стар
|
19:00
20:50
14 сентября, четверг
|Алмаз Синема
|
00:10
31 августа - 14 сентября
22 июня - 13 сентября
13 - 20 сентября
7 - 10 сентября
19 августа - 13 сентября
20 апреля - 13 сентября