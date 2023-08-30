Премьера: 07.09.2023

Режиссер: Борис Дергачев

Актеры: Мария Аронова, Виталий Хаев, Анастасия Калашникова, Яна Енжаева, Никита Павленко, Вячеслав Чепурченко, Сергей Канаев, Инга Оболдина, Денис Парамонов, Марина Семяновская

Жанр: Комедия

Продолжительноcть: 80 минут

В жизни Натальи Пыжовой все отлично: крепкий дом, любящий муж, дружная семья. Для полного счастья осталось только дочерей замуж выдать. Но идеальная картина рушится в одночасье, когда выясняется, что муж, оказывается, изменник, а дочери со своими женихами, мягко говоря, не очень-то счастливы. Когда все семейство собирается вместе на очередное торжество, становится понятно, что эти праздники или разрушат семью до основания, или сделают ее только крепче.