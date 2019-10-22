Поменяться местами

Страна: Франция, Бельгия, 2019

Премьера: в РФ 24.10.2019

Режиссер: Хьюго Желен

Актеры: Франсуа Сивиль, Жозефин Жапи, Бенжамен Лаверн, Камилль Лелуш, Эдит Скоб, Джульетт Дол, Самир Буатар, Гийом Бушед

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 117 мин

Рейтинг Кинопоиска: 6,62

Однажды утром он и она меняются местами. Он просыпается не успешным писателем в лучах славы, а простым учителем с непомерно завышенным эго. Его девушка, наоборот, теперь известная пианистка, которую зовет замуж крутой музыкальный продюсер. Он знает про нее все, а она — не помнит про него ничего. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть свою прежнюю жизнь, ему нужно вновь завоевать ее сердце.