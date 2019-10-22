Поменяться местами
Страна:
Франция, Бельгия, 2019
Премьера:
в РФ 24.10.2019
Режиссер:
Хьюго Желен
Актеры:
Франсуа Сивиль, Жозефин Жапи, Бенжамен Лаверн, Камилль Лелуш, Эдит Скоб, Джульетт Дол, Самир Буатар, Гийом Бушед
Жанр:
мелодрама, комедия
Продолжительноcть:
117 мин
Рейтинг Кинопоиска:
6,62
Однажды утром он и она меняются местами. Он просыпается не успешным писателем в лучах славы, а простым учителем с непомерно завышенным эго. Его девушка, наоборот, теперь известная пианистка, которую зовет замуж крутой музыкальный продюсер. Он знает про нее все, а она — не помнит про него ничего. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть свою прежнюю жизнь, ему нужно вновь завоевать ее сердце.
9 ноября, суббота 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 ноября, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
5 декабря, четверг 20:00
₽ Билеты: 1000 ₽
26 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
4 декабря, среда 19:00
₽ Билеты: 1300-2500 ₽
27 октября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 350-400 ₽