Подлинная история банды Келли
Страна:
Австралия, Великобритания, 2019
Премьера:
в РФ 27.02.2020
Режиссер:
Джастин Курзель
Актеры:
Джордж МакКэй, Эсси Дэвис, Николас Холт, Томасин МакКензи, Шон Кинэн, Эрл Кейв, Марлон Уильямс, Чарли Ханнэм
Жанр:
биографический, драма
Продолжительноcть:
125 мин
Рейтинг Кинопоиска:
5,83
Жизнь знаменитого бандита Неда Келли, от одного упоминания имени которого дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом.
25 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 500-1200 ₽
7 марта, суббота 18:00
₽ Билеты: 1500-2000 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
1 апреля, среда 19:00
₽ Билеты: 700-1500 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽