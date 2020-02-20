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Подлинная история банды Келли

Подлинная история банды Келли

Страна:
Австралия, Великобритания, 2019
 
Премьера:
в РФ 27.02.2020
 
Режиссер:
Джастин Курзель
  
Актеры:
Джордж МакКэй, Эсси Дэвис, Николас Холт, Томасин МакКензи, Шон Кинэн, Эрл Кейв, Марлон Уильямс, Чарли Ханнэм
  
Жанр:
биографический, драма
  
Продолжительноcть:
125 мин
  
Рейтинг Кинопоиска:
5,83
          
 

Жизнь знаменитого бандита Неда Келли, от одного упоминания имени которого дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом.

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Сегодня
12:20 Киносити
20:50 Киносити
Завтра
12:20 Киносити
20:50 Киносити
29 февраля, суббота
12:20 Киносити
20:50 Киносити
1 марта, воскресенье
12:20 Киносити
20:50 Киносити
2 марта, понедельник
12:20 Киносити
20:50 Киносити
3 марта, вторник
12:20 Киносити
20:50 Киносити
4 марта, среда
12:20 Киносити
20:50 Киносити
Расписание на все дни
0
Касса
Калевала
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25 апреля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500-1200 ₽
Ла Нэт
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7 марта, суббота 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2000 ₽
Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Шоу Александра Пескова
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1 апреля, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 700-1500 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
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