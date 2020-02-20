Подлинная история банды Келли

Страна: Австралия, Великобритания, 2019

Премьера: в РФ 27.02.2020

Режиссер: Джастин Курзель

Актеры: Джордж МакКэй, Эсси Дэвис, Николас Холт, Томасин МакКензи, Шон Кинэн, Эрл Кейв, Марлон Уильямс, Чарли Ханнэм

Жанр: биографический, драма

Продолжительноcть: 125 мин

Рейтинг Кинопоиска: 5,83

Жизнь знаменитого бандита Неда Келли, от одного упоминания имени которого дрожала вся полиция. О его дерзких ограблениях банков слагали легенды, а за его голову была назначена огромная награда. Один из самых противоречивых персонажей мировой криминальной истории, которого многие считали благородным разбойником и реальным Робином Гудом.