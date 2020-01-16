Страна: США, 2020

Премьера: в РФ 23.01.2020

Режиссер: Уильям Юбэнк

Актеры: Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Джессика Хенвик, Джон Галлахер мл., Венсан Кассель, Мамуду Ати, Ганнер Райт

Жанр: боевик, ужасы

Продолжительноcть: 95 мин

Бюджет: $60 000 000,00

Команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом.