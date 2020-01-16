Под водой
Страна:
США, 2020
Премьера:
в РФ 23.01.2020
Режиссер:
Уильям Юбэнк
Актеры:
Кристен Стюарт, ТиДжей Миллер, Джессика Хенвик, Джон Галлахер мл., Венсан Кассель, Мамуду Ати, Ганнер Райт
Жанр:
боевик, ужасы
Продолжительноcть:
95 мин
Бюджет:
$60 000 000,00
Команда ученых на подводной исследовательской станции переживает землетрясение и сталкивается с неведомым океанским ужасом.
Сегодня
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Алмаз Синема
|16:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|21:40
|Алмаз Синема
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:40
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|12:05
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Алмаз Синема
|16:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|21:40
|Алмаз Синема
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Киносити
25 января, суббота
|12:05
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Алмаз Синема
|16:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|21:40
|Алмаз Синема
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Киносити
|02:00
|Киносити
26 января, воскресенье
|12:05
|Алмаз Синема
|12:20
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|15:50
|Алмаз Синема
|16:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|21:40
|Алмаз Синема
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Киносити
|02:00
|Киносити
27 января, понедельник
|12:20
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Киносити
28 января, вторник
|12:20
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Киносити
29 января, среда
|12:20
|Киносити
|15:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|16:15
|Киносити
|18:15
|Киносити
|19:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|20:10
|Киносити
|21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|22:05
|Киносити
|23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|00:00
|Киносити
30 января, четверг
|00:00
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
12:05
15:50
21:40
|Киносити
|
12:20
16:15
18:15
20:10
22:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
15:35
19:30
21:45
23:35
Завтра
|Алмаз Синема
|
12:05
15:50
21:40
|Киносити
|
12:20
16:15
18:15
20:10
22:05
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:40
15:35
19:30
21:45
23:35
25 января, суббота
|Алмаз Синема
|
12:05
15:50
21:40
|Киносити
|
12:20
16:15
18:15
20:10
22:05
00:00
02:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
19:30
21:45
23:35
26 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
12:05
15:50
21:40
|Киносити
|
12:20
16:15
18:15
20:10
22:05
00:00
02:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
19:30
21:45
23:35
27 января, понедельник
|Киносити
|
12:20
16:15
18:15
20:10
22:05
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
19:30
21:45
23:35
28 января, вторник
|Киносити
|
12:20
16:15
18:15
20:10
22:05
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
19:30
21:45
23:35
29 января, среда
|Киносити
|
12:20
16:15
18:15
20:10
22:05
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:35
19:30
21:45
23:35
30 января, четверг
|Киносити
|
00:00
23 февраля, воскресенье 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽
23 - 31 января
₽ Билеты: 100-300 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
10 апреля, пятница 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽