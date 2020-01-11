Песня имён

Страна: Канада, Венгрия, 2019

Премьера: в РФ 16.01.2020

Режиссер: Франсуа Жирар

Актеры: Джона Хауэр-Кинг, Клайв Оуэн, Тим Рот, Катрин МакКормак, Эдди Иззард, Сол Рубинек, Ричард Бреммер, Герран Хауэлл, Эми Слоун, Джулиан Уэдэм

Жанр: драма, исторический

Продолжительноcть: 113 мин

История о двух молодых музыкантах, переживших Холокост. Внезапно один из них исчезает из жизни другого, и лишь через 40 лет выясняются обстоятельства произошедшего.