Песня имён
Страна:
Канада, Венгрия, 2019
Премьера:
в РФ 16.01.2020
Режиссер:
Франсуа Жирар
Актеры:
Джона Хауэр-Кинг, Клайв Оуэн, Тим Рот, Катрин МакКормак, Эдди Иззард, Сол Рубинек, Ричард Бреммер, Герран Хауэлл, Эми Слоун, Джулиан Уэдэм
Жанр:
драма, исторический
Продолжительноcть:
113 мин
История о двух молодых музыкантах, переживших Холокост. Внезапно один из них исчезает из жизни другого, и лишь через 40 лет выясняются обстоятельства произошедшего.
23 января, четверг
|00:10
|Киносити
Сегодня
|Киносити
|
20:05
20:10
Завтра
|Киносити
|
20:05
20:10
00:10
18 января, суббота
|Киносити
|
20:05
20:10
00:10
19 января, воскресенье
|Киносити
|
20:05
20:10
00:10
20 января, понедельник
|Киносити
|
20:05
20:10
00:10
21 января, вторник
|Киносити
|
20:05
20:10
00:10
22 января, среда
|Киносити
|
20:05
00:10
23 января, четверг
|Киносити
|
00:10
8 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 600-900 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽