Переводчики
Страна:
Франция, Бельгия, 2019
Премьера:
в РФ 27.02.2020
Режиссер:
Режис Руансар
Актеры:
Ламбер Вильсон, Алекс Лоутер, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эдуардо Норьега, Анна Мария Штурм, Фредерик Шо, Мария Лейте, Манолис Мавроматакис
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
105 мин
Девять переводчиков, изолированных в роскошном бункере, работают над последним томом самой ожидаемой в мире трилогии. Однако первые десять страниц сверхсекретной рукописи появляются на просторах интернета, а это значит, что допустил утечку кто-то из девяти переводчиков. Работа мечты превращается в кошмар наяву: издатель готов идти на все, чтобы разоблачить вора или… воровку.
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