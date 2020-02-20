Переводчики

Страна: Франция, Бельгия, 2019

Премьера: в РФ 27.02.2020

Режиссер: Режис Руансар

Актеры: Ламбер Вильсон, Алекс Лоутер, Ольга Куриленко, Риккардо Скамарчо, Сидсе Бабетт Кнудсен, Эдуардо Норьега, Анна Мария Штурм, Фредерик Шо, Мария Лейте, Манолис Мавроматакис

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 105 мин

Девять переводчиков, изолированных в роскошном бункере, работают над последним томом самой ожидаемой в мире трилогии. Однако первые десять страниц сверхсекретной рукописи появляются на просторах интернета, а это значит, что допустил утечку кто-то из девяти переводчиков. Работа мечты превращается в кошмар наяву: издатель готов идти на все, чтобы разоблачить вора или… воровку.