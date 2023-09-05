Паранормальные явления. Ритуальный дом
Премьера:
07.09.2023
Режиссер:
Трэвис Байбл
Актеры:
Джерилин Армстронг, Майкл Бонини, Брэндон Дойл, Танейша Фигероа, Эрик Гибсон, Сюн Хагинс, Кемертон Харгроув, Спенсер Харрисон Левин, Терри Дж.Нельсон, Эли Портер
Жанр:
Ужасы
Продолжительноcть:
83 минуты
Четверо блогеров-инфлюэнсеров отправляются в заброшенный дом, где когда-то жили оккультисты. Желая пощекотать нервишки своим зрителям, они обещают провести там ритуал. Но обычный развлекательный стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами.
Сегодня
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Алмаз Синема
|
22:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:00
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:20
|Алмаз Синема
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
|
17:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Алмаз Синема
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
20:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Алмаз Синема
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
|
15:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
19:05
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
21:45
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
22:20
|Алмаз Синема
|
23:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 сентября, четверг
|
00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:45
19:05
22:10
22:25
23:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
22:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
22:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
20:00
23:10
00:50
11 сентября, понедельник
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:00
18:45
21:10
23:10
12 сентября, вторник
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
18:45
20:35
23:10
13 сентября, среда
|Алмаз Синема
|
22:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:25
18:00
18:45
19:05
21:45
23:10
14 сентября, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
31 августа - 14 сентября
22 июня - 13 сентября
13 - 20 сентября
7 - 10 сентября
19 августа - 13 сентября
20 апреля - 13 сентября