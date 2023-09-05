Паранормальные явления. Ритуальный дом

Премьера: 07.09.2023

Режиссер: Трэвис Байбл

Актеры: Джерилин Армстронг, Майкл Бонини, Брэндон Дойл, Танейша Фигероа, Эрик Гибсон, Сюн Хагинс, Кемертон Харгроув, Спенсер Харрисон Левин, Терри Дж.Нельсон, Эли Портер

Жанр: Ужасы

Продолжительноcть: 83 минуты

Четверо блогеров-инфлюэнсеров отправляются в заброшенный дом, где когда-то жили оккультисты. Желая пощекотать нервишки своим зрителям, они обещают провести там ритуал. Но обычный развлекательный стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами.