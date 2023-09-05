  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Паранормальные явления. Ритуальный дом - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Паранормальные явления. Ритуальный дом

Паранормальные явления. Ритуальный дом

Премьера:
07.09.2023
 
Режиссер:
Трэвис Байбл
  
Актеры:
Джерилин Армстронг, Майкл Бонини, Брэндон Дойл, Танейша Фигероа, Эрик Гибсон, Сюн Хагинс, Кемертон Харгроув, Спенсер Харрисон Левин, Терри Дж.Нельсон, Эли Портер
  
Жанр:
Ужасы
  
Продолжительноcть:
83 минуты
  

Четверо блогеров-инфлюэнсеров отправляются в заброшенный дом, где когда-то жили оккультисты. Желая пощекотать нервишки своим зрителям, они обещают провести там ритуал. Но обычный развлекательный стрим превращается в настоящее противостояние с потусторонними силами.

Сегодня
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Иллизиум (Новомосковск)
22:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Алмаз Синема
22:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:00
Иллизиум (Новомосковск)
22:20
Алмаз Синема
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 сентября, понедельник
17:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Алмаз Синема
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 сентября, вторник
15:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:35
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Алмаз Синема
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 сентября, среда
15:25
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:20
Алмаз Синема
23:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 сентября, четверг
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Охота на короля
31 августа - 14 сентября
Алмаз Синема
Еще!
22 июня - 13 сентября
Алмаз Синема
После. Навсегда
13 - 20 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Голда. Судный день
7 - 10 сентября
Иллизиум (Новомосковск)
Руслан и Людмила. Больше, чем сказка
19 августа - 13 сентября
Алмаз Синема
Вызов
20 апреля - 13 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.