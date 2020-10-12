Парадоксы
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 15.10.2020
Режиссер:
Гоша Куценко, Михаил Поляков, Ирина Семушкина
Актеры:
Гоша Куценко, Любовь Толкалина, Александр Борисов, Александр Андриенко, Анатолий Руденко, Александр Семчев, Александр Ронис, Ксения Радченко, Андрей Носков, Федор Добронравов
Жанр:
комедия
Продолжительноcть:
100 мин
Столичные пробки и бесконечная замена плитки на тротуарах, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, истории из жизни соседей и их собак.
Сегодня
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Завтра
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|Киносити
|15:00
|Алмаз Синема
|15:00
|Киносити
|20:15
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
15:00
|Киносити
|
10:25
15:00
20:15
Завтра
|Алмаз Синема
|
15:00
|Киносити
|
10:25
15:00
20:15
17 октября, суббота
|Киносити
|
10:25
15:00
20:15
18 октября, воскресенье
|Киносити
|
10:25
15:00
20:15
19 октября, понедельник
|Киносити
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10:25
15:00
20:15
20 октября, вторник
|Киносити
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10:25
15:00
20:15
21 октября, среда
|Киносити
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10:25
15:00
20:15
5 декабря, суббота 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
17 октября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1500-2500 ₽
17 октября, суббота 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
6 декабря, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 2000-2800 ₽
28 ноября, суббота 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
27 ноября, пятница 20:00
₽ Билеты: 1300 ₽