Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 15.10.2020

Режиссер: Гоша Куценко, Михаил Поляков, Ирина Семушкина

Актеры: Гоша Куценко, Любовь Толкалина, Александр Борисов, Александр Андриенко, Анатолий Руденко, Александр Семчев, Александр Ронис, Ксения Радченко, Андрей Носков, Федор Добронравов

Жанр: комедия

Продолжительноcть: 100 мин

Столичные пробки и бесконечная замена плитки на тротуарах, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, истории из жизни соседей и их собак.