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Парадоксы

Парадоксы

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.10.2020
 
Режиссер:
Гоша Куценко, Михаил Поляков, Ирина Семушкина
  
Актеры:
Гоша Куценко, Любовь Толкалина, Александр Борисов, Александр Андриенко, Анатолий Руденко, Александр Семчев, Александр Ронис, Ксения Радченко, Андрей Носков, Федор Добронравов
  
Жанр:
комедия
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Столичные пробки и бесконечная замена плитки на тротуарах, съемки отечественного кино и абсурдные ситуации с артистами, истории из жизни соседей и их собак.

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Сегодня
10:25 Киносити
15:00 Киносити
15:00 Алмаз Синема
20:15 Киносити
Завтра
10:25 Киносити
15:00 Алмаз Синема
15:00 Киносити
20:15 Киносити
17 октября, суббота
10:25 Киносити
15:00 Киносити
20:15 Киносити
18 октября, воскресенье
10:25 Киносити
15:00 Киносити
20:15 Киносити
19 октября, понедельник
10:25 Киносити
15:00 Киносити
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20 октября, вторник
10:25 Киносити
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20:15 Киносити
21 октября, среда
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15:00 Киносити
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Расписание на все дни
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Felidae
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5 декабря, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Пилот
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17 октября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1500-2500 ₽
Clockwork Times
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17 октября, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 800 ₽
Тамара Гвердцители
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6 декабря, воскресенье 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2800 ₽
Lumen
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28 ноября, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Mgzavrebi
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27 ноября, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1300 ₽
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