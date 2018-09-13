Панды 3D
Страна:
США, 2018
Премьера:
в РФ 20.09.2018
Режиссер:
Дэвид Дуглас, Дрю Фелмэн
Актеры:
Жанр:
документальный, короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
43 мин
Документальный фильм о пандах.
Сегодня
|17:15
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 сентября, пятница
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
29 сентября, суббота
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
30 сентября, воскресенье
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 октября, понедельник
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
2 октября, вторник
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
3 октября, среда
|15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
17:15
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
28 сентября, пятница
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
29 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
30 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
1 октября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
2 октября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00
3 октября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
15:00