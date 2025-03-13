Мелочи жизни
Премьера:
13.03.2025
Режиссер:
Тим Милантс
Актеры:
Киллиан Мерфи, Мишель Фэрли, Эмили Уотсон, Клэр Данн, Эми Де Брюн, Марк МакКенна, Джоанна Кроуфорд, Агнес О'Кейси, Эйлин Уолш, Эбби Фиц, Том Ливи, Иэн О'Райлли, Ифа Гаффни, Эйдан О'Хэр
Жанр:
Исторический, Драматический
Продолжительноcть:
98 минут
Возрастные ограничения:
18+
Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.
Сегодня
|
18:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:00
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