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Мелочи жизни

Мелочи жизни

Премьера:
13.03.2025
 
Режиссер:
Тим Милантс
  
Актеры:
Киллиан Мерфи, Мишель Фэрли, Эмили Уотсон, Клэр Данн, Эми Де Брюн, Марк МакКенна, Джоанна Кроуфорд, Агнес О'Кейси, Эйлин Уолш, Эбби Фиц, Том Ливи, Иэн О'Райлли, Ифа Гаффни, Эйдан О'Хэр
  
Жанр:
Исторический, Драматический
  
Продолжительноcть:
98 минут
  
Возрастные ограничения:
18+
 

Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.

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