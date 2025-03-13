Мелочи жизни

Премьера: 13.03.2025

Режиссер: Тим Милантс

Актеры: Киллиан Мерфи, Мишель Фэрли, Эмили Уотсон, Клэр Данн, Эми Де Брюн, Марк МакКенна, Джоанна Кроуфорд, Агнес О'Кейси, Эйлин Уолш, Эбби Фиц, Том Ливи, Иэн О'Райлли, Ифа Гаффни, Эйдан О'Хэр

Жанр: Исторический, Драматический

Продолжительноcть: 98 минут

Возрастные ограничения: 18+

Ирландия, 1985 год. Накануне Рождества скромный угольщик и преданный отец семейства Билл Ферлонг случайно становится свидетелем ужасающих событий за стенами местного католического монастыря. В поисках справедливости ему придется столкнуться с неодобрением семьи и бросить вызов обществу.