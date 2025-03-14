Дипломат
Премьера:
14.03.2025
Режиссер:
Шивам Наир
Актеры:
Джон Абрахам, Садия Хатиб, Кумуд Мишра, Шариб Хашми, Амитодж Манн, Джагджит Сандху, Бхавани Музамил, Видхатри Банди, Реватхи, Бенджамин Джилани, Рам Гопал Баджадж
Жанр:
Триллер, Драматический
Продолжительноcть:
180 минут
Возрастные ограничения:
16+
Заместитель Верховного комиссара Дж.П.Сингх сталкивается с необычным кризисом, когда таинственная женщина врывается в здание Верховного комиссара Индии в Исламабаде, утверждая, что она гражданка Индии и хочет вернуться на родину.
Сегодня
|
18:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
18:30
8 - 26 марта
26 мая - 15 марта 2024
27 февраля - 19 марта
6 июля - 22 марта 2024
13 - 19 марта
22 февраля - 16 марта