  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Кино
  4. Дипломат - Фильмы - Киноафиша. Сюжет, отзывы, расписание - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Дипломат

Дипломат

Премьера:
14.03.2025
 
Режиссер:
Шивам Наир
  
Актеры:
Джон Абрахам, Садия Хатиб, Кумуд Мишра, Шариб Хашми, Амитодж Манн, Джагджит Сандху, Бхавани Музамил, Видхатри Банди, Реватхи, Бенджамин Джилани, Рам Гопал Баджадж
  
Жанр:
Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
180 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

Заместитель Верховного комиссара Дж.П.Сингх сталкивается с необычным кризисом, когда таинственная женщина врывается в здание Верховного комиссара Индии в Исламабаде, утверждая, что она гражданка Индии и хочет вернуться на родину.

0
Касса
Зверопоиск
8 - 26 марта
Иллизиум (Новомосковск)
Манюня: Приключения в Москве
26 мая - 15 марта 2024
Майский
Северный полюс
27 февраля - 19 марта
Люксор Тула
Большое путешествие. Вокруг света
6 июля - 22 марта 2024
Майский
Точка опоры
13 - 19 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Мульт в кино. Выпуск №179. Сказочные мгновения
22 февраля - 16 марта
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.