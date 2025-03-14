Премьера: 14.03.2025

Режиссер: Шивам Наир

Актеры: Джон Абрахам, Садия Хатиб, Кумуд Мишра, Шариб Хашми, Амитодж Манн, Джагджит Сандху, Бхавани Музамил, Видхатри Банди, Реватхи, Бенджамин Джилани, Рам Гопал Баджадж

Жанр: Триллер, Драматический

Продолжительноcть: 180 минут

Возрастные ограничения: 16+

Заместитель Верховного комиссара Дж.П.Сингх сталкивается с необычным кризисом, когда таинственная женщина врывается в здание Верховного комиссара Индии в Исламабаде, утверждая, что она гражданка Индии и хочет вернуться на родину.