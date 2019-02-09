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Отрыв

Отрыв

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 14.02.2019
 
Режиссер:
Тигран Саакян
  
Актеры:
Ирина Антоненко, Денис Косяков, Ингрид Олеринская, Михаил Филиппов, Андрей Назимов
  
Жанр:
триллер
  
Продолжительноcть:
80 мин
  

Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают, как под бой курантов и взрывы салютов они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью.

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