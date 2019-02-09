Отрыв
Страна:
Россия, 2018
Премьера:
в РФ 14.02.2019
Режиссер:
Тигран Саакян
Актеры:
Ирина Антоненко, Денис Косяков, Ингрид Олеринская, Михаил Филиппов, Андрей Назимов
Жанр:
триллер
Продолжительноcть:
80 мин
Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают, как под бой курантов и взрывы салютов они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью.
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