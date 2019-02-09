Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 14.02.2019

Режиссер: Тигран Саакян

Актеры: Ирина Антоненко, Денис Косяков, Ингрид Олеринская, Михаил Филиппов, Андрей Назимов

Жанр: триллер

Продолжительноcть: 80 мин

Компания друзей поднимается в фуникулере, чтобы незабываемо встретить новогоднюю ночь на вершине горы. Ребята уже предвкушают, как под бой курантов и взрывы салютов они весело съедут вниз. Но приключение оборачивается настоящим кошмаром, когда в самый разгар праздника хлипкий вагончик застревает над пропастью.