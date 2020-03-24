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Отдай свою душу

Отдай свою душу

Страна:
ЮАР, 2019
 
Премьера:
в РФ 26.03.2020
 
Режиссер:
Харольд Хёльшер
  
Актеры:
Инге Бекманн, Гарт Брейтенбах, Крис Эйприл, Чамано Себе, Кейта Луна
  
Жанр:
ужасы
  
Продолжительноcть:
100 мин
  

Потерявшая родителей Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой, и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.

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Александр Домогаров
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29 апреля, среда 18:30
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Остап Альтман
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23 апреля, четверг 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800-1200 ₽
«Чёрный Обелиск» и ARDA
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25 июня, четверг 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Nagart
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17 апреля, пятница 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 500 ₽
Lumen
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22 мая, пятница 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1400 ₽
Felidae
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19 апреля, воскресенье 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
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