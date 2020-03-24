Отдай свою душу

Страна: ЮАР, 2019

Премьера: в РФ 26.03.2020

Режиссер: Харольд Хёльшер

Актеры: Инге Бекманн, Гарт Брейтенбах, Крис Эйприл, Чамано Себе, Кейта Луна

Жанр: ужасы

Продолжительноcть: 100 мин

Потерявшая родителей Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой, и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.