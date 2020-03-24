Отдай свою душу
Страна:
ЮАР, 2019
Премьера:
в РФ 26.03.2020
Режиссер:
Харольд Хёльшер
Актеры:
Инге Бекманн, Гарт Брейтенбах, Крис Эйприл, Чамано Себе, Кейта Луна
Жанр:
ужасы
Продолжительноcть:
100 мин
Потерявшая родителей Мэри переезжает на старую ферму вместе с дядей и тетей. Она узнает, что, по местной легенде, это место обладает древней силой, и люди здесь могут общаться с мертвыми. Но она не знает, что в обмен за мертвых, которых просят вернуть, дьявол забирает живые души. И если это случится, откроется портал в ад.
Сегодня
|15:05
|Синема Стар
|19:15
|Синема Стар
Сегодня
|Синема Стар
|
15:05
19:15
29 апреля, среда 18:30
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
23 апреля, четверг 20:00
₽ Билеты: 800-1200 ₽
25 июня, четверг 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
17 апреля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
22 мая, пятница 20:00
₽ Билеты: 1400 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 500 ₽