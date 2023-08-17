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Олдбой

Олдбой

Страна:
Южная Корея
 
Премьера:
14.09.2023
 
Режиссер:
Пак Чхан Ук
  
Актеры:
Чхве Мин Сик, Ю Чжи Тхэ, Кан Хе Чон, Чи Дэ Хан, О Даль Су, Ким Бен Ок, Ли Сын Син, Ли Дэ Ен, О Гван Рок, О Тхэ Ген
  
Жанр:
Мистика, Триллер, Драматический
  
Продолжительноcть:
120 минут
  
Рейтинг:
8.40
 
 

О Дэ Су, ничем не примечательный бизнесмен, в день рождения своей маленькой дочери по пути домой напивается, буянит и попадает в полицейский участок. Вызволенный оттуда лучшим другом, Дэ Су той же ночью бесследно исчезает. Следующие 15 лет он проведет в комнате без окон и с телевизором, медленно сходя с ума, пропитываясь ненавистью и пытаясь понять, кто и за что его похитил. Наконец-то оказавшись на свободе, О Дэ Су становится одержим местью…

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