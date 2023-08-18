Неудержимые-4
Премьера:
21.09.2023
Режиссер:
Скотт Во
Актеры:
Меган Фокс, Джейсон Стэтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Энди Гарсия, Ико Ювайс, Тони Джаа, Леви Чан, 50 Cent, Джейкоб Скипио, Шейла Шах, Рэнди Кутюр, Николь Эндрюс, Коки Фалкоу
Жанр:
Боевик, Приключение, Триллер
Продолжительноcть:
103 минуты
Новая миссия всеми любимой команды пошла ко всем чертям, а Неудержимые несут потери: Барни Росс (Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Стэтем) отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.
Сегодня
Завтра
23 сентября, суббота
24 сентября, воскресенье
25 сентября, понедельник
26 сентября, вторник
27 сентября, среда
28 сентября, четверг
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00:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:30
13:15
14:50
15:50
17:10
18:05
19:30
20:30
21:50
22:50
|Синема Стар
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16:20
20:30
21:50
Завтра
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:30
13:15
14:50
15:50
17:10
18:05
19:30
20:30
21:50
22:50
00:10
|Синема Стар
|
16:20
20:30
21:50
23 сентября, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:30
13:15
14:50
15:50
17:10
18:15
19:30
20:30
21:50
22:50
00:10
|Синема Стар
|
16:20
20:30
21:50
24 сентября, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:30
13:40
14:50
15:50
17:10
18:05
19:30
20:30
21:50
22:50
23:40
00:10
|Синема Стар
|
16:20
20:30
25 сентября, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:30
13:15
14:50
15:50
17:10
18:05
19:30
20:30
21:45
22:50
|Синема Стар
|
16:20
20:30
26 сентября, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:30
13:15
14:50
15:50
17:10
18:05
19:30
20:30
21:50
22:50
00:00
|Синема Стар
|
16:20
20:30
27 сентября, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
11:10
12:30
13:15
14:50
15:50
17:10
18:05
19:30
20:30
21:45
22:50
00:00
|Синема Стар
|
16:20
20:30
28 сентября, четверг
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
00:00
25 сентября, понедельник 00:00
24 сентября - 4 октября
26 сентября, вторник 00:00
19 августа - 27 сентября
21 - 27 сентября
21 - 27 сентября