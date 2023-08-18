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Неудержимые-4

Неудержимые-4

Премьера:
21.09.2023
 
Режиссер:
Скотт Во
  
Актеры:
Меган Фокс, Джейсон Стэтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Энди Гарсия, Ико Ювайс, Тони Джаа, Леви Чан, 50 Cent, Джейкоб Скипио, Шейла Шах, Рэнди Кутюр, Николь Эндрюс, Коки Фалкоу
  
Жанр:
Боевик, Приключение, Триллер
  
Продолжительноcть:
103 минуты
  

Новая миссия всеми любимой команды пошла ко всем чертям, а Неудержимые несут потери: Барни Росс (Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Стэтем) отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.

Сегодня
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:50
Синема Стар
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:50
Синема Стар
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23 сентября, суббота
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:50
Синема Стар
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
24 сентября, воскресенье
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
23:40
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
25 сентября, понедельник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
26 сентября, вторник
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
27 сентября, среда
10:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13:15
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
16:20
Синема Стар
17:10
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
18:05
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
19:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
20:30
Синема Стар
21:45
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
22:50
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
28 сентября, четверг
00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Расписание на все дни
0
Касса
Озеро страха. Присутствие
25 сентября, понедельник 00:00
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 4 октября
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26 сентября, вторник 00:00
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19 августа - 27 сентября
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21 - 27 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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21 - 27 сентября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
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