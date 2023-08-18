Неудержимые-4

Премьера: 21.09.2023

Режиссер: Скотт Во

Актеры: Меган Фокс, Джейсон Стэтем, Сильвестр Сталлоне, Дольф Лундгрен, Энди Гарсия, Ико Ювайс, Тони Джаа, Леви Чан, 50 Cent, Джейкоб Скипио, Шейла Шах, Рэнди Кутюр, Николь Эндрюс, Коки Фалкоу

Жанр: Боевик, Приключение, Триллер

Продолжительноcть: 103 минуты

Новая миссия всеми любимой команды пошла ко всем чертям, а Неудержимые несут потери: Барни Росс (Сталлоне) выбывает из строя, а Ли Кристмас (Стэтем) отстранен от будущих операций. В команду набирают новых бойцов и отправляют возмещать ущерб. Но и они терпят поражение и попадают в плен. Теперь Ли Кристмас должен в одиночку пробраться в логово противника и освободить команду, попутно предотвратив глобальную катастрофу. Только так можно спасти мир и восстановить репутацию Неудержимых.