Нелюбимка
Премьера:
23.05.2024
Режиссер:
Станислав Сорокин
Актеры:
Niletto
Жанр:
Документальный
Продолжительноcть:
86 минут
Возрастные ограничения:
16+
После оглушительного успеха песни «Любимка» группа Niletto обрела любовь и большую фанатскую аудиторию. Но так ли весело и легко жить на «высоких оборотах» популярности? Авторы фильма отправляются вместе с командой в Екатеринбург и Свердловскую область — туда, где выросли участники группы — Даниил, Андрей, Алексей и Егор. Артисты ищут новую мотивацию для творчества, общаются с родными, рассуждают о выгорании, дружбе и тяжести славы.