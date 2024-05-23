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Нелюбимка

Нелюбимка

Премьера:
23.05.2024
 
Режиссер:
Станислав Сорокин
  
Актеры:
Niletto
  
Жанр:
Документальный
  
Продолжительноcть:
86 минут
  
Возрастные ограничения:
16+
 

После оглушительного успеха песни «Любимка» группа Niletto обрела любовь и большую фанатскую аудиторию. Но так ли весело и легко жить на «высоких оборотах» популярности? Авторы фильма отправляются вместе с командой в Екатеринбург и Свердловскую область — туда, где выросли участники группы — Даниил, Андрей, Алексей и Егор. Артисты ищут новую мотивацию для творчества, общаются с родными, рассуждают о выгорании, дружбе и тяжести славы.

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