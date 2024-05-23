Премьера: 23.05.2024

Режиссер: Станислав Сорокин

Актеры: Niletto

Жанр: Документальный

Продолжительноcть: 86 минут

Возрастные ограничения: 16+

После оглушительного успеха песни «Любимка» группа Niletto обрела любовь и большую фанатскую аудиторию. Но так ли весело и легко жить на «высоких оборотах» популярности? Авторы фильма отправляются вместе с командой в Екатеринбург и Свердловскую область — туда, где выросли участники группы — Даниил, Андрей, Алексей и Егор. Артисты ищут новую мотивацию для творчества, общаются с родными, рассуждают о выгорании, дружбе и тяжести славы.