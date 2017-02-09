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МУЛЬТ в кино. Выпуск №47 Просто космос!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №47 Просто космос!

Страна:
Россия, 2017
 
Премьера:
в РФ 18.02.2017
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный
  
Продолжительноcть:
48 мин
  

Ми-Ми-Мишки снимают кино, Ангелы Бэби отправляются в путешествие по виртуальном миру, а Вупсень празднует свой день рождения! В 47-м выпуске «МУЛЬТА в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».!

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