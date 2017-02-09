МУЛЬТ в кино. Выпуск №47 Просто космос!

Страна: Россия, 2017

Премьера: в РФ 18.02.2017

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 48 мин

Ми-Ми-Мишки снимают кино, Ангелы Бэби отправляются в путешествие по виртуальном миру, а Вупсень празднует свой день рождения! В 47-м выпуске «МУЛЬТА в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».!