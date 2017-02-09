МУЛЬТ в кино. Выпуск №47 Просто космос!
Страна:
Россия, 2017
Премьера:
в РФ 18.02.2017
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
48 мин
Ми-Ми-Мишки снимают кино, Ангелы Бэби отправляются в путешествие по виртуальном миру, а Вупсень празднует свой день рождения! В 47-м выпуске «МУЛЬТА в кино» зрители увидят свежие эпизоды мультсериалов «Лунтик и его друзья», «Ми-Ми-Мишки», «Волшебный фонарь», «Бумажки», «Тима и Тома», «Ангел Бэби» и «Аркадий Паровозов спешит на помощь».!
Сегодня
Сегодня
|ДКЖкино
|
11:40
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:30
15:50
Завтра
|ДКЖкино
|
12:10
|Дом культуры им. Молодцова (Донской)
|
10:30
15:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:45
|Центр культуры, искусства, кино и библиотечного обслуживания (Дубна)
|
10:30
15:50