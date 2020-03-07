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МУЛЬТ в кино. Выпуск №115. Море сюрпризов!

МУЛЬТ в кино. Выпуск №115. Море сюрпризов!

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 14.03.2020
 
Режиссер:
Разные
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный, детский, короткометражный
  
Продолжительноcть:
51 мин
  

В новом выпуске Лео и Тиг встретят гиганта с длинным носом. Остальных героев свежих мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль» тоже ждут приключения. Но это ещё не всё — впервые на больших экранах состоится показ новой серии мультфильма «Простоквашино»!

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SLIMUS
Купить билет
11 апреля, суббота 20:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 900-2500 ₽
Тамара Гвердцители
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21 марта, суббота 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 2000-2500 ₽
Дора
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25 апреля, суббота 18:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 600 ₽
Песочная Живая сказка: Мемуары Бабы Яги
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18 апреля, суббота 19:00
Anastasya Shanti, центр йоги
 ₽  Билеты: 600 ₽
Shortparis
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6 мая, среда 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Ундервуд
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18 апреля, суббота 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1100-1900 ₽
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