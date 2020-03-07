МУЛЬТ в кино. Выпуск №115. Море сюрпризов!

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 14.03.2020

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный, детский, короткометражный

Продолжительноcть: 51 мин

В новом выпуске Лео и Тиг встретят гиганта с длинным носом. Остальных героев свежих мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль» тоже ждут приключения. Но это ещё не всё — впервые на больших экранах состоится показ новой серии мультфильма «Простоквашино»!