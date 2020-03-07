МУЛЬТ в кино. Выпуск №115. Море сюрпризов!
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 14.03.2020
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, детский, короткометражный
Продолжительноcть:
51 мин
В новом выпуске Лео и Тиг встретят гиганта с длинным носом. Остальных героев свежих мультфильмов «Ми-ми-мишки», «Катя и Эф. Куда-Угодно-Дверь», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль» тоже ждут приключения. Но это ещё не всё — впервые на больших экранах состоится показ новой серии мультфильма «Простоквашино»!
11 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 900-2500 ₽
21 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 2000-2500 ₽
25 апреля, суббота 18:00
₽ Билеты: 600 ₽
18 апреля, суббота 19:00
₽ Билеты: 600 ₽
6 мая, среда 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
18 апреля, суббота 20:00
₽ Билеты: 1100-1900 ₽