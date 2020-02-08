МУЛЬТ в кино. Выпуск №113. Друзья навсегда

Страна: Россия, 2020

Премьера: в РФ 15.02.2020

Режиссер: Иван Пшонкин, Андрей Рубецкой, Вера Мякишева, Рафаэль Тер-Саргсян, Ольга Михалёва

Актеры:

Жанр: детский, мультфильм, короткометражный, семейный

Продолжительноcть: 49 мин

В новом выпуске на экраны возвращаются Фиксики, чтобы что-нибудь починить, а Ми-ми-мишки решают поиграть в викторину. Смотрите также свежие серии мультфильмов «Катя и Эф», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».