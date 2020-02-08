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МУЛЬТ в кино. Выпуск №113. Друзья навсегда

МУЛЬТ в кино. Выпуск №113. Друзья навсегда

Страна:
Россия, 2020
 
Премьера:
в РФ 15.02.2020
 
Режиссер:
Иван Пшонкин, Андрей Рубецкой, Вера Мякишева, Рафаэль Тер-Саргсян, Ольга Михалёва
  
Актеры:
  
Жанр:
детский, мультфильм, короткометражный, семейный
  
Продолжительноcть:
49 мин
  

В новом выпуске на экраны возвращаются Фиксики, чтобы что-нибудь починить, а Ми-ми-мишки решают поиграть в викторину. Смотрите также свежие серии мультфильмов «Катя и Эф», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».

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Касса
Анатолий Вассерман
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18 февраля, вторник 19:00
Harat's Pub
 ₽  Билеты: 1500 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
ATL
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14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Любовная чехарда
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4 марта, среда 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 1020-1615 ₽
Ятор-шоу
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29 марта, воскресенье 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 375-825 ₽
Театральный ужин: спектакль «Зловещая история»
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16 февраля, воскресенье 18:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 500 ₽
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