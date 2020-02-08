МУЛЬТ в кино. Выпуск №113. Друзья навсегда
Страна:
Россия, 2020
Премьера:
в РФ 15.02.2020
Режиссер:
Иван Пшонкин, Андрей Рубецкой, Вера Мякишева, Рафаэль Тер-Саргсян, Ольга Михалёва
Актеры:
Жанр:
детский, мультфильм, короткометражный, семейный
Продолжительноcть:
49 мин
В новом выпуске на экраны возвращаются Фиксики, чтобы что-нибудь починить, а Ми-ми-мишки решают поиграть в викторину. Смотрите также свежие серии мультфильмов «Катя и Эф», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».
Сегодня
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|ДКЖ Кино
Завтра
|10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|11:30
|ДКЖ Кино
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
Завтра
|ДКЖ Кино
|
11:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
18 февраля, вторник 19:00
₽ Билеты: 1500 ₽
23 февраля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 300 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
4 марта, среда 19:00
₽ Билеты: 1020-1615 ₽
29 марта, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 375-825 ₽
16 февраля, воскресенье 18:00
₽ Билеты: 500 ₽