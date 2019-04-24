МУЛЬТ в кино. Выпуск № 96. Будет интересно!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 27.04.2019
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный
Продолжительноcть:
44 мин
В новом выпуске волшебницы из Сказочного патруля спасут репутацию Кота, а Домики научатся летать. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Деревяшки».
Сегодня
|10:35
|ДКЖ Кино
|10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|10:35
|ДКЖ Кино
|10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
1 мая, среда
|10:35
|ДКЖ Кино
Сегодня
|ДКЖ Кино
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
Завтра
|ДКЖ Кино
|
10:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:35
1 мая, среда
|ДКЖ Кино
|
10:35