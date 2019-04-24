МУЛЬТ в кино. Выпуск № 96. Будет интересно!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 27.04.2019

Режиссер: Разные

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный

Продолжительноcть: 44 мин

В новом выпуске волшебницы из Сказочного патруля спасут репутацию Кота, а Домики научатся летать. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Ми-Ми-Мишки», «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь» и «Деревяшки».