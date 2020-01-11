МУЛЬТ в кино. Выпуск № 111. Смотрим и танцуем!

Страна: Россия, 2019

Премьера: в РФ 18.01.2020

Режиссер: Алексей Лукьянчиков, Андрей Рубецкой, Вера Мякишева, Ольга Михалёва, Алексей Игнатов, Роман Сафаров, Мария Мазурова

Актеры:

Жанр: мультфильм, семейный, короткометражный, детский

Продолжительноcть: 47 мин

В новом выпуске Тучка рассказывает о северных обычаях, а Катя и Эф узнают, как записывают музыку. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».