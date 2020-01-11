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МУЛЬТ в кино. Выпуск № 111. Смотрим и танцуем!

МУЛЬТ в кино. Выпуск № 111. Смотрим и танцуем!

Страна:
Россия, 2019
 
Премьера:
в РФ 18.01.2020
 
Режиссер:
Алексей Лукьянчиков, Андрей Рубецкой, Вера Мякишева, Ольга Михалёва, Алексей Игнатов, Роман Сафаров, Мария Мазурова
  
Актеры:
  
Жанр:
мультфильм, семейный, короткометражный, детский
  
Продолжительноcть:
47 мин
  

В новом выпуске Тучка рассказывает о северных обычаях, а Катя и Эф узнают, как записывают музыку. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».

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Бригадный Подряд
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31 января - 1 февраля
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 ₽  Билеты: 700-1400 ₽
Звезды дискотек 90-х
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5 марта, четверг 19:00
Тульский Государственный Цирк
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Психологический фест "Мужское/женское" | Т.
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1 февраля, суббота 13:00
Типография, культурный центр
 ₽  Билеты: 1000 ₽
ATL
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14 марта, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Тили-тили-тесто
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25 января, суббота 15:00
Октава, творческий индустриальный кластер
 ₽  Билеты: 600 ₽
Мистер Икс
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7 февраля, пятница 19:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 500-1100 ₽
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