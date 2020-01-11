МУЛЬТ в кино. Выпуск № 111. Смотрим и танцуем!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 18.01.2020
Режиссер:
Алексей Лукьянчиков, Андрей Рубецкой, Вера Мякишева, Ольга Михалёва, Алексей Игнатов, Роман Сафаров, Мария Мазурова
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, короткометражный, детский
Продолжительноcть:
47 мин
В новом выпуске Тучка рассказывает о северных обычаях, а Катя и Эф узнают, как записывают музыку. Также зрители увидят новые серии мультфильмов «Бобр Добр», «Белка и Стрелка», «Четверо в кубе» и «Сказочный патруль».
31 января - 1 февраля
₽ Билеты: 700-1400 ₽
5 марта, четверг 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
1 февраля, суббота 13:00
₽ Билеты: 1000 ₽
14 марта, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
7 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 500-1100 ₽