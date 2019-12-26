МУЛЬТ в кино. Выпуск № 110. МУЛЬТсказка продолжается!
Страна:
Россия, 2019
Премьера:
в РФ 04.01.2020
Режиссер:
Разные
Актеры:
Жанр:
мультфильм, семейный, короткометражный, детский
Продолжительноcть:
45 мин
Новый выпуск серий знаменитых российских мультфильмов.
Сегодня
|10:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:55
21 февраля, пятница 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
29 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 700 ₽
16 февраля, воскресенье 12:00
₽ Билеты: 250 ₽
25 января, суббота 15:00
₽ Билеты: 600 ₽
1 февраля, суббота 17:00
₽ Билеты: 400-800 ₽
24 февраля, понедельник 17:00
₽ Билеты: 300-400 ₽