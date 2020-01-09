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Мое прекрасное лето с Софи

Мое прекрасное лето с Софи

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 16.01.2020
 
Режиссер:
Ребекка Злотовски
  
Актеры:
Мина Фарид, Захия Дехар, Седрик Аппиетто, Клотильда Куро, Лакдхар Дриди, Лизе Ломи, Нуно Лопеш, Бенуа Мажимель, Анри-Ноэль Табари, Нико Макс Тедески
  
Жанр:
мелодрама, комедия
  
Продолжительноcть:
92 мин
  

Найме 16 лет, она живет в Каннах. Учебный год закончился, впереди каникулы – в компании с приехавшей из Парижа кузиной Софи, готовой научить подросшую сестренку правилам взрослой жизни. Лови момент – её главный девиз. А это значит – богатые и щедрые мужчины для того и существуют, чтобы делать счастливыми юных красавиц. Кататься на роскошной яхте с двумя явно не бедными путешественниками, ужинать в дорогом отеле, где твоя мама работает прислугой, получать умопомрачительные подарки… Такое море соблазнов! Отказаться невозможно. Если, конечно, забыть, что за удовольствия положено платить.

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Сегодня
21:30 ДКЖ Кино
Завтра
21:30 ДКЖ Кино
18 января, суббота
21:30 ДКЖ Кино
19 января, воскресенье
21:30 ДКЖ Кино
20 января, понедельник
21:30 ДКЖ Кино
21 января, вторник
21:30 ДКЖ Кино
22 января, среда
21:30 ДКЖ Кино
Расписание на все дни
0
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ЯйцЫ Fаберже
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8 февраля, суббота 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 700 ₽
Sellout и «Архипанк»
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23 февраля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 300 ₽
Жанна Бичевская
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1 февраля, суббота 17:00
Тульский областной центр молодёжи (бывший ДКЖ)
 ₽  Билеты: 400-800 ₽
Царская невеста
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1 февраля, суббота 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 600-900 ₽
Услада
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24 февраля, понедельник 17:00
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
 ₽  Билеты: 300-400 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
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