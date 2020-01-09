Мое прекрасное лето с Софи

Страна: Франция, 2019

Премьера: в РФ 16.01.2020

Режиссер: Ребекка Злотовски

Актеры: Мина Фарид, Захия Дехар, Седрик Аппиетто, Клотильда Куро, Лакдхар Дриди, Лизе Ломи, Нуно Лопеш, Бенуа Мажимель, Анри-Ноэль Табари, Нико Макс Тедески

Жанр: мелодрама, комедия

Продолжительноcть: 92 мин

Найме 16 лет, она живет в Каннах. Учебный год закончился, впереди каникулы – в компании с приехавшей из Парижа кузиной Софи, готовой научить подросшую сестренку правилам взрослой жизни. Лови момент – её главный девиз. А это значит – богатые и щедрые мужчины для того и существуют, чтобы делать счастливыми юных красавиц. Кататься на роскошной яхте с двумя явно не бедными путешественниками, ужинать в дорогом отеле, где твоя мама работает прислугой, получать умопомрачительные подарки… Такое море соблазнов! Отказаться невозможно. Если, конечно, забыть, что за удовольствия положено платить.