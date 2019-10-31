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МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – в КИНО

МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – в КИНО

Страна:
Франция, 2019
 
Премьера:
в РФ 07.11.2019
 
Режиссер:
Франсуа Ансс
  
Актеры:
Милен Фармер
  
Жанр:
концерт
  
Продолжительноcть:
120 мин
  

После шестилетнего перерыва Милен Фармер триумфально вернулась на сцену, дав серию концертов в знаменитом парижском La Defense Arena – самом большом зале Европы. В программу вошли как уже любимые публикой хиты, так и песни из нового альбома Desobeissance («Неповиновение»). Сумасшедшие по энергетике представления увидели вживую более 235000 человек, но, конечно, даже огромный зал La Defense Arena не способен был вместить всех поклонников знаменитой певицы. Поэтому настоящим подарком для всех, кто ценит творчество Фармер, станет показ на больших экранах концерта из La Defense Arena в записи. Шоу было снято специально для кинотеатров в формате 4К Cinemascope со звуком Dolby Surround 7.1 и Dolby Atmos. «МИЛЕН ФАРМЕР 2019 – в КИНО» подарит зрителям незабываемые впечатления: благодаря суперсовременным технологиям не потеряется ни невероятный объемный звук, ни головокружительные спецэффекты шоу.

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