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Микеланджело. Бесконечность

Микеланджело. Бесконечность

Страна:
Италия, 2018
 
Премьера:
в РФ 28.03.2019
 
Режиссер:
Эмануэле Имбуччи
  
Актеры:
Энрико Ло Версо, Ивано Марескотти
  
Жанр:
драма, биографический
  
Продолжительноcть:
99 мин
  

Через диалог кино и живописи показан портрет человека, способного на резкие контрасты, сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, — его богатое художественное наследие навсегда передовых технологий, воссоздает главные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: Сикстинскую капеллу, «Пьету», «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры.

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18:00 ДКЖ Кино
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