Микеланджело. Бесконечность
Страна:
Италия, 2018
Премьера:
в РФ 28.03.2019
Режиссер:
Эмануэле Имбуччи
Актеры:
Энрико Ло Версо, Ивано Марескотти
Жанр:
драма, биографический
Продолжительноcть:
99 мин
Через диалог кино и живописи показан портрет человека, способного на резкие контрасты, сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, — его богатое художественное наследие навсегда передовых технологий, воссоздает главные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: Сикстинскую капеллу, «Пьету», «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры.
Сегодня
|18:00
|ДКЖ Кино
Завтра
|18:00
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30 марта, суббота
|18:00
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31 марта, воскресенье
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1 апреля, понедельник
|18:00
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2 апреля, вторник
|18:00
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3 апреля, среда
|18:00
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