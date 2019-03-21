Микеланджело. Бесконечность

Страна: Италия, 2018

Премьера: в РФ 28.03.2019

Режиссер: Эмануэле Имбуччи

Актеры: Энрико Ло Версо, Ивано Марескотти

Жанр: драма, биографический

Продолжительноcть: 99 мин

Через диалог кино и живописи показан портрет человека, способного на резкие контрасты, сильные страсти и впечатляющую смелость, когда дело доходит до защиты идеалов. Бессмертная личность, один из величайших художников, которых когда-либо видел мир, — его богатое художественное наследие навсегда передовых технологий, воссоздает главные скульптурные и живописные произведения Буонаротти: Сикстинскую капеллу, «Пьету», «Давида», «Моисея», Вселенский Суд, Базилику святого Петра в Ватикане, «Мадонну Дони» и другие бессмертные шедевры.