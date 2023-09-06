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Меня зовут Альфред Хичкок

Меня зовут Альфред Хичкок

Премьера:
24.09.2023
 
Режиссер:
Марк Казинс
  
Жанр:
Документальный
  
Продолжительноcть:
120 минут
  

Первый фильм Альфреда Хичкока вышел в 1922 году. За прошедший век его творчество было проанализировано вдоль и поперек, каждый кадр разобран на мельчайшие детали, а ключевые приемы затасканы режиссерами-почитателями — казалось бы, что еще можно сказать на эту тему. Однако Марк Казинс, североирландский синефил и документалист, знакомый зрителям Beat Film Festival по фильму «История кино: Новое поколение», нашел новый и очень любопытный угол, под которым можно посмотреть на наследие автора «Психо» и «Головокружения». В фильме Казинса Альфред Хичкок — да, собственной персоной — обращается к зрителям, чтобы объяснить, почему его фильмы стали классикой и, главное, зачем смотреть их сейчас. Великий режиссер говорит о не внутренней кухне профессии, а о желании, страхе, тайне — универсальных и близких любому явлениях, которые он сделал скелетом своих картин, знаменитых и не очень. «После моей смерти они поставили мне памятник. Я похож на Будду кино», — бурчит Хичкок в начале фильма. К его концу этот загадочный Будда кино и его работы точно станут понятнее.

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