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Медведи Камчатки. Начало жизни

Медведи Камчатки. Начало жизни

Страна:
Россия, 2018
 
Премьера:
в РФ 11.10.2018
 
Режиссер:
Владислав Гришин, Ирина Журавлева
  
Актеры:
  
Жанр:
документальный, семейный
  
Продолжительноcть:
55 мин
  

Документальныи? фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» рассказывает о первом годе жизни бурых медведеи? по сценарию, написанному самои? природои?. На протяжении семи месяцев съемочная группа LESFILM наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т.И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России. «Медведи Камчатки. Начало жизни» — это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку отведена роль наблюдателя. Наша цель — погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях. Проект реализовала команда профессионалов, знатоков дикой природы. Идейный вдохновитель — фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, снимающий диких обитателей Камчатки уже 10 лет. Консультировал команду Валентин Пажетнов, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ.

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