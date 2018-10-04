Страна: Россия, 2018

Премьера: в РФ 11.10.2018

Режиссер: Владислав Гришин, Ирина Журавлева

Актеры:

Жанр: документальный, семейный

Продолжительноcть: 55 мин

Документальныи? фильм «Медведи Камчатки. Начало жизни» рассказывает о первом годе жизни бурых медведеи? по сценарию, написанному самои? природои?. На протяжении семи месяцев съемочная группа LESFILM наблюдала за несколькими медвежьими семьями на территории Южно-Камчатского федерального заказника им. Т.И. Шпиленка, чтобы запечатлеть тайны взросления одного из самых крупных хищников России. «Медведи Камчатки. Начало жизни» — это особенная картина, которая переносит зрителя в мир вулканов, рек и диких животных — мир, где человеку отведена роль наблюдателя. Наша цель — погрузить зрителей в атмосферу природного равновесия, которая все ещё сохраняется на заповедных территориях. Проект реализовала команда профессионалов, знатоков дикой природы. Идейный вдохновитель — фотограф-натуралист Игорь Шпиленок, снимающий диких обитателей Камчатки уже 10 лет. Консультировал команду Валентин Пажетнов, доктор биологических наук, заслуженный эколог РФ.