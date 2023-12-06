Лунатики
Премьера:
07.12.2023
Режиссер:
Юрий Мороз
Актеры:
Виктория Исакова, Алексей Филимонов, Дмитрий Чеботарев, Алексей Агранович, Алексей Розин, Степан Белозеров, Дарья Верещагина, Надежда Маркина, Евгений Санников, Никита Манец, Сергей Гостюжев, Марк Давыдов, Наталья Моисеева, Кристина Юдичева
Жанр:
Драматический
Продолжительноcть:
92 минуты
Из квартиры в центре Москвы похищен известный рэп-исполнитель Никита Прозоров. Следователь Иванов выясняет, что похищение было инсценировано, и в этом замешана мать Никиты Рената, телевизионный продюсер. Никиту в бессознательном состоянии доставили в клинику и лечили, применяя экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности. Чтобы понять мотивы и причины поступка Ренаты, следователю придется по кусочкам восстановить историю сложных отношений матери и сына и ответить на вопрос: убила Рената своего сына или спасла ему жизнь?
9 декабря, суббота
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
10 декабря, воскресенье
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 декабря, понедельник
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 декабря, вторник
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 декабря, среда
|
23:35
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
9 декабря, суббота
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
10 декабря, воскресенье
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
11 декабря, понедельник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
12 декабря, вторник
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
13 декабря, среда
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
23:35
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