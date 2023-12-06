Премьера: 07.12.2023

Режиссер: Юрий Мороз

Актеры: Виктория Исакова, Алексей Филимонов, Дмитрий Чеботарев, Алексей Агранович, Алексей Розин, Степан Белозеров, Дарья Верещагина, Надежда Маркина, Евгений Санников, Никита Манец, Сергей Гостюжев, Марк Давыдов, Наталья Моисеева, Кристина Юдичева

Жанр: Драматический

Продолжительноcть: 92 минуты

Из квартиры в центре Москвы похищен известный рэп-исполнитель Никита Прозоров. Следователь Иванов выясняет, что похищение было инсценировано, и в этом замешана мать Никиты Рената, телевизионный продюсер. Никиту в бессознательном состоянии доставили в клинику и лечили, применяя экспериментальную компьютерную технологию психокоррекции личности. Чтобы понять мотивы и причины поступка Ренаты, следователю придется по кусочкам восстановить историю сложных отношений матери и сына и ответить на вопрос: убила Рената своего сына или спасла ему жизнь?