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Луна

Луна

Премьера:
28.09.2023
 
Режиссер:
Ким Ен Хва
  
Актеры:
Соль Ген Гу, До Ген Су, Ким Хи Э, Чо Хан Чхоль, Пак Пен Ын, Чо Сын Ен, Лора Фитч Янг, Чхве Бен Мо, Хон Сын Хи, Джина Тереза Уилльямсон
  
Жанр:
Приключение, Фантастика, Драматический
  

Попав под метеоритный дождь, корейский космонавт терпит аварию на обратной стороне Луны.

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