Легенда о самбо

Премьера: 16.11.2023

Режиссер: Андрей Богатырев

Актеры: Вольфганг Черни, Дмитрий Павленко, Антон Вохмин, Алексей Шевченков, Ольга Сташкевич, Павел Абраменков, Денис Кузнецов, Александр Давыдов, Георгий Кузубов, Владимир Гостюхин, Евгений Карельских, Вячеслав Шихалеев, Александр Наумов, Владимир Ячменев, Олег Кленов, Михаил Коновалов

Жанр: Биография, Приключение, Драматический, Спортивный

Продолжительноcть: 104 минуты

Бывший белый офицер, а ныне сотрудник НКВД, мастер боевых искусств Виктор Спиридонов знакомится с опальным агентом советской разведки Василием Ощепковым, который долгое время обучался дзюдо в Японии. Они быстро находят общий язык, потому что оба одержимы идеей создания национального искусства самообороны. Но совместная работа вскоре оборачивается непримиримым противостоянием. Интриги, предательство, эмоции предопределят трагические судьбы двух великих создателей самбо.