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Квадрат

Квадрат

Страна:
Швеция, Германия, Франция, Дания, 2017
 
Премьера:
в РФ 07.09.2017
 
Режиссер:
Рубен Эстлунд
  
Актеры:
Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, Терри Нотари, Кристофер Лессо
  
Жанр:
драма, комедия
  
Продолжительноcть:
142 мин
  

Кристиан работает куратором музея современного искусства. Он разведен и воспитывает двух дочерей. Однажды у Кристиана крадут телефон и бумажник. Выследив аппарат через приложение, он вместе с коллегой отправляется на своей модной Тесле вершить справедливость в бедный район Стокгольма. Он рассовывает по почтовым ящикам напечатанное предупреждение «Я знаю, что ты украл мой телефон и бумажник» и называет место, куда необходимо вернуть вещи. Он не рассчитывает на успех предприятия, но он также не рассчитывает и на другие события, что поджидают его впереди.

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Сегодня
18:50 ДКЖкино
Завтра
18:50 ДКЖкино
9 сентября, суббота
18:30 ДКЖкино
18:30 ДКЖкино
10 сентября, воскресенье
18:50 ДКЖкино
11 сентября, понедельник
18:50 ДКЖкино
12 сентября, вторник
18:50 ДКЖкино
13 сентября, среда
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