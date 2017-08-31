Квадрат
Страна:
Швеция, Германия, Франция, Дания, 2017
Премьера:
в РФ 07.09.2017
Режиссер:
Рубен Эстлунд
Актеры:
Клас Банг, Элизабет Мосс, Доминик Уэст, Терри Нотари, Кристофер Лессо
Жанр:
драма, комедия
Продолжительноcть:
142 мин
Кристиан работает куратором музея современного искусства. Он разведен и воспитывает двух дочерей. Однажды у Кристиана крадут телефон и бумажник. Выследив аппарат через приложение, он вместе с коллегой отправляется на своей модной Тесле вершить справедливость в бедный район Стокгольма. Он рассовывает по почтовым ящикам напечатанное предупреждение «Я знаю, что ты украл мой телефон и бумажник» и называет место, куда необходимо вернуть вещи. Он не рассчитывает на успех предприятия, но он также не рассчитывает и на другие события, что поджидают его впереди.
Сегодня
|18:50
|ДКЖкино
Завтра
|18:50
|ДКЖкино
10 сентября, воскресенье
|18:50
|ДКЖкино
11 сентября, понедельник
|18:50
|ДКЖкино
12 сентября, вторник
|18:50
|ДКЖкино
13 сентября, среда
|16:30
|ДКЖкино