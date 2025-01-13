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В ЦБ назвали абсурдной идею с заморозкой вкладов россиян
Фото: ru.freepik.com.

В ЦБ назвали абсурдной идею с заморозкой вкладов россиян

По мнению регулятора, подобный шаг подорвет основы банковской системы страны.

Идея заморозки вкладов абсурдна и немыслима, считает Банк России. Регулятор назвал такой шаг «грубейшим нарушением права граждан и компаний распоряжаться своими активами».

«Подобный шаг подорвет основы банковской системы и финансовую стабильность страны», — говорится в сообщении ЦБ. 
 
В Банке России пояснили, что средства, которые кредитные организации привлекают от вкладов, используются в том числе для выдачи кредитов заемщикам. Заморозка вкладов же «поставит крест на возможности банков кредитовать экономику», отметил ЦБ.
 
По мнению регулятора, заморозка вкладов также приведет к потере доверия потребителей к банкам и всей финансовой системе в целом, к инвестициям в недвижимость и товары длительного пользования и, как следствие, к росту цен. По данным ЦБ, сейчас на счетах и депозитах в банках размещен 121 трлн руб., которые используются для финансирования кредитов на 126 трлн руб. и вложений в корпоративные облигации еще на 7 трлн руб.
 
Отвечая на вопрос о возможности ЦБ использовать заморозку вкладов для борьбы с инфляцией как альтернативу повышению ключевой ставки, регулятор ответил отрицательно. В Банке России пояснили, что инфляция зависит от спроса, который регулируют в том числе при помощи ставок в экономике.

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Автор:
сегодня, в 14:00 0
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