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Кунг-фу тигр

Кунг-фу тигр

Премьера:
16.05.2024
 
Режиссер:
Стэнли Цзан, Цзоу И
  
Жанр:
Анимационный, Боевик, Приключение
  
Продолжительноcть:
90 минут
  
Возрастные ограничения:
6+
 

11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений. Во времена бесчинства разбойников путевые стражи взяли на себя доставку товаров. Бесстрашные и отважные перевозчики защищали свой груз любой ценой и никогда не отступали. Среди них были и те, кто и поныне является примером для подражания и поклонения — их назвали Пятеркой тигров. Однажды императорским указом им было велено доставить Печать битвы. Перевозчики осторожно шли вперед через опасный перевал, но луна скрылась за тучами и опустилась кромешная тьма… В засаде их поджидали разбойники! Не имея себе равных в боевых искусствах, пять тигров вступили в бой с сотнями врагов и попали в окружение. И вот когда израненные перевозчики потеряли всякую надежду, их лидер — мастер Ян — в одиночку бросился в гущу разбойников. Так гласит легенда…

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