Кунг-фу тигр

Премьера: 16.05.2024

Режиссер: Стэнли Цзан, Цзоу И

Жанр: Анимационный, Боевик, Приключение

Продолжительноcть: 90 минут

Возрастные ограничения: 6+

11-летний мальчик по имени Тигр мечтает поступить на службу императора и сопровождать ценные грузы по всей стране. Однажды он встречает своего кумира — исчезнувшего много лет назад легендарного стража. Им предстоит помочь друг другу и отправиться в опасное путешествие, полное магии, волшебства и головокружительных приключений. Во времена бесчинства разбойников путевые стражи взяли на себя доставку товаров. Бесстрашные и отважные перевозчики защищали свой груз любой ценой и никогда не отступали. Среди них были и те, кто и поныне является примером для подражания и поклонения — их назвали Пятеркой тигров. Однажды императорским указом им было велено доставить Печать битвы. Перевозчики осторожно шли вперед через опасный перевал, но луна скрылась за тучами и опустилась кромешная тьма… В засаде их поджидали разбойники! Не имея себе равных в боевых искусствах, пять тигров вступили в бой с сотнями врагов и попали в окружение. И вот когда израненные перевозчики потеряли всякую надежду, их лидер — мастер Ян — в одиночку бросился в гущу разбойников. Так гласит легенда…