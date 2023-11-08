Крылатая история
Премьера:
09.11.2023
Режиссер:
Софи Рой
Жанр:
Анимационный
Продолжительноcть:
88 минут
Патрик — совершенно необычный мотылек. Он умен и очень изобретателен. А еще он мечтает отправиться в далекое, самое захватывающее приключение в своей жизни! Но летать он так и не научился, так как с самого детства у него всего одно крыло. Что ж, придется прибегнуть к хитростям, смелым изобретениям, а также помощи верных и веселых друзей. Он ни перед чем не остановится и не оставит свою мечту — порхать в небе и наконец увидеть мир с высоты полета!
Сегодня
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Алмаз Синема
|
12:50
|Синема Стар
|
12:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Завтра
|
10:20
|Синема Стар
|
10:30
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Алмаз Синема
|
12:55
|Иллизиум (Новомосковск)
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
11 ноября, суббота
|
10:20
|Синема Стар
|
10:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
12 ноября, воскресенье
|
10:20
|Синема Стар
|
10:25
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
11:20
|Алмаз Синема
|
13:50
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
13 ноября, понедельник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
11:20
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
14 ноября, вторник
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
11:20
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
15 ноября, среда
|
10:10
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:20
|Синема Стар
|
11:20
|Алмаз Синема
|
15:00
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Сегодня
|Алмаз Синема
|
11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
15:00
|Синема Стар
|
12:50
Завтра
|Алмаз Синема
|
11:20
|Иллизиум (Новомосковск)
|
12:55
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:30
15:00
|Синема Стар
|
10:20
11 ноября, суббота
|Алмаз Синема
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:50
15:00
|Синема Стар
|
10:20
12 ноября, воскресенье
|Алмаз Синема
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:25
13:50
|Синема Стар
|
10:20
13 ноября, понедельник
|Алмаз Синема
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
15:00
|Синема Стар
|
10:20
14 ноября, вторник
|Алмаз Синема
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
15:00
|Синема Стар
|
10:20
15 ноября, среда
|Алмаз Синема
|
11:20
|Синема Парк, IMAX-кинотеатр
|
10:10
15:00
|Синема Стар
|
10:20
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12 ноября, воскресенье 00:00
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