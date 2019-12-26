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Кошки

Кошки

Страна:
Великобритания, США, 2019
 
Премьера:
в РФ 02.01.2020
 
Режиссер:
Том Хупер
  
Актеры:
Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Иэн МакКеллен, Франческа Хэйуорд, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Рэй Уинстон, Лори Дэвидсон
  
Жанр:
мюзикл, фэнтези, семейный
  
Продолжительноcть:
109 мин
  

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.

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Касса
EL MENTAL
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7 января, вторник 19:00
М2, тульский рок-клуб
 ₽  Билеты: 500 ₽
Animal ДжаZ
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15 февраля, суббота 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 1000 ₽
Завтра брошу
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19 апреля, воскресенье 19:00
Backstage club
 ₽  Билеты: 800 ₽
Пижамная студенческая вечеринка
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25 января, суббота 20:00
Место проведения уточняется
 ₽  Билеты: 1000-1500 ₽
День рождения Элвиса
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8 января, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 300 ₽
Татьяна Мосина и оркестр русских народных инструментов «Тула»
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7 февраля, пятница 18:30
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 350 ₽
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