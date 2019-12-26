Кошки
Страна:
Великобритания, США, 2019
Премьера:
в РФ 02.01.2020
Режиссер:
Том Хупер
Актеры:
Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Иэн МакКеллен, Франческа Хэйуорд, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Рэй Уинстон, Лори Дэвидсон
Жанр:
мюзикл, фэнтези, семейный
Продолжительноcть:
109 мин
На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.
Сегодня
|13:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
Завтра
|13:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
4 января, суббота
|13:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
5 января, воскресенье
|13:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
6 января, понедельник
|13:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
7 января, вторник
|13:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
8 января, среда
|13:45
|Киносити
|13:50
|Алмаз Синема
|21:10
|Киносити
Сегодня
|Алмаз Синема
|
13:50
|Киносити
|
13:45
21:10
Завтра
|Алмаз Синема
|
13:50
|Киносити
|
13:45
21:10
4 января, суббота
|Алмаз Синема
|
13:50
|Киносити
|
13:45
21:10
5 января, воскресенье
|Алмаз Синема
|
13:50
|Киносити
|
13:45
21:10
6 января, понедельник
|Алмаз Синема
|
13:50
|Киносити
|
13:45
21:10
7 января, вторник
|Алмаз Синема
|
13:50
|Киносити
|
13:45
21:10
8 января, среда
|Алмаз Синема
|
13:50
|Киносити
|
13:45
21:10
7 января, вторник 19:00
₽ Билеты: 500 ₽
15 февраля, суббота 19:00
₽ Билеты: 1000 ₽
19 апреля, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 800 ₽
25 января, суббота 20:00
₽ Билеты: 1000-1500 ₽
8 января, среда 20:00
₽ Билеты: 300 ₽
7 февраля, пятница 18:30
₽ Билеты: 350 ₽