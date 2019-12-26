Страна: Великобритания, США, 2019

Премьера: в РФ 02.01.2020

Режиссер: Том Хупер

Актеры: Тейлор Свифт, Идрис Эльба, Иэн МакКеллен, Франческа Хэйуорд, Ребел Уилсон, Джуди Денч, Рэй Уинстон, Лори Дэвидсон

Жанр: мюзикл, фэнтези, семейный

Продолжительноcть: 109 мин

На ежегодный кошачий бал собираются кошки из Племени избранных из разных уголков земли. Все они разные: породистые и беспородные, юные и старые, домашние любимцы и бездомные. Когда они собираются вместе, каждая кошка рассказывает о себе — чем же она так исключительна, и за что её можно считать избранной.