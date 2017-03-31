Королева бензоколонки

Страна: СССР, 1962

Режиссер:

Алексей Мишурин, Николай Литус

Актеры: Надежда Румянцева, Андрей Сова, Алексей Кожевников, Нонна Копержинская, Юрий Белов, Владимир Белокуров, Сергей Блинников, Виктор Мягкий, Евгения Опалова, Виктор Халатов

Жанр:

комедия

Продолжительноcть: 78 мин

Рейтинг Кинопоиска: 7,9

Полтавчанка Людмила Добрыйвечер пробовалась диктором на телевидении — не прошла по конкурсу из-за ужасной дикции. Мечтала стать стюардессой на самолёте Ту-104 — не вышло. Теперь Людмила в очередной раз готовится к поступлению в ансамбль «Балет на льду». Отсутствие льда она компенсирует тренировками на роликовых коньках и временно устраивается работать заправщицей на автозаправку. Не всё получается у новоявленной работницы, но весёлый нрав и находчивость помогают ей не только освоить новую специальность, но и радикально перестроить работу всей бензоколонки.