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Королева бензоколонки

Королева бензоколонки

Страна:
СССР, 1962
 
Режиссер:
Алексей Мишурин, Николай Литус
 
Актеры:
Надежда Румянцева, Андрей Сова, Алексей Кожевников, Нонна Копержинская, Юрий Белов, Владимир Белокуров, Сергей Блинников, Виктор Мягкий, Евгения Опалова, Виктор Халатов
 
Жанр:
комедия
 
Продолжительноcть:
78 мин
 
Рейтинг Кинопоиска:
7,9
 
 

 

Полтавчанка Людмила Добрыйвечер пробовалась диктором на телевидении — не прошла по конкурсу из-за ужасной дикции. Мечтала стать стюардессой на самолёте Ту-104 — не вышло. Теперь Людмила в очередной раз готовится к поступлению в ансамбль «Балет на льду». Отсутствие льда она компенсирует тренировками на роликовых коньках и временно устраивается работать заправщицей на автозаправку. Не всё получается у новоявленной работницы, но весёлый нрав и находчивость помогают ей не только освоить новую специальность, но и радикально перестроить работу всей бензоколонки.

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